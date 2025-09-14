Налет дронов на Польшу: советская школа провокаций, за которой стоит не только проверка НАТО на прочность
Налет группы российских дронов на Польшу, ставший самой громкой провокацией России против страны НАТО за последние годы, был ничем иным как проявлением активной фазы гибридной войны. А у России, точно так же как у СССР, провокации всегда использовались в качестве политического оружия, после чего наступал момент явного вторжения.
Относительно налета на Польшу можно с уверенностью говорить о том, что это была не ошибка и отнюдь не воздействие украинских РЭБ на российские дроны, якобы сбивших их с траектории полета. Дроны заранее были оборудованы двойными баками, чтобы иметь возможность не только пересечь территорию Украины, но и Польши, а их изначальная траектория была настроена на выход в воздушное пространство Польши.
Возможно, в вопросах общевойсковых наступательных операций Россия как была, так и остается аутсайдером, но в вопросах гибридных войн и провокаций у нее богатейший опыт еще со времён СССР, который использовал разнообразнейший спектр скрытого характера действий для того, чтобы в равной степени как давить на те или иные страны политически, так и готовить почву для прямого вторжения.
Причём, инцидент в Польше – это явное проявление активной фазы гибридной войны, когда Кремль изучает реакцию на столь дерзкое нарушение границ другого государства. Это нарушение может быть сухопутное, в воздушном пространстве, на море, но во всех случаях для Москвы важно понимать, где грань доступного и какова реакция на это международного сообщества. Чтобы эту грань отодвинуть дальше и потеснить суверенность и неприкосновенность соседей "левее".
Чтобы понимать, как действует Россия, следует немного вспомнить о том, как действовал СССР. И начнем мы с момента образования этой структуры, превратившейся на долгие десятилетия и многие поколения в тюрьму народов.
Провокации СССР
Провокации за период существования Советского Союза я бы разделил на два типа, а именно: явные и гибридные.
Явные провокации относятся к применению физических элементов для провоцирования ответной реакции или конфликта: это операции под чужим флагом, прямого контакта – обстрелы, проникновения ДРГ, террористические акты и т.д.
Гибридные провокации – это форма долгосрочного давления, зачастую затрагивающие политические, социальные, религиозные, этнические, культурные и прочие аспекты, в последствии выливающиеся в некие "ущемление прав и притеснение этнической группы", "просьбы о помощи", "освобождение братских народов" и т.д.
Зачастую именно явные операции применялись СССР в первой половине ХХ века, но позже Москва стала делать больший акцент на гибридных провокациях и операциях, связных именно с этими сценариями – порою годами формируя почву для вторжения.
Среди явных операций я бы выделил "Южно-Кавказский сценарий" 1920 года, когда Азербайджан, Армению и Грузию в Москве обвинили в установлении "контрреволюционных правительств", "сговоре с Антантой". Это послужило причиной для последующего вторжения в эти республики и фактическую их оккупацию СССР.
Не менее памятным в истории остается также и Майнильский инцидент 26 ноября 1939 года, когда советская артиллерия обстреляла собственные же позиции у деревни Майнила, обвинив в этом финскую сторону, что послужило для СССР поводом для вторжения в Финляндию и начала "Зимней войны".
Редко когда вспоминают, но не менее показательным был сценарий оккупации стран Балтии в июне 1940 года, когда СССР обвинил Эстонию, Латвию и Литву в "нарушениях пактов о взаимопомощи", в "сговорах с Германией", а также в "антисоветской деятельности". Это послужило "основанием" для введения советских войск с параллельной организацией некоего фиктивного "народного правительства", которое и обратилось к Москве с "просьбой" о вхождении в состав СССР.
Как видите, схожие нарративы себя проявляли и в рамках не только агрессии России против Украины, типа "защита русскоязычного населения", "защита этнической группы в Украине", "нелегитимность власти и хунта вершит произвол", "притеснение и террор против населения Донбасса", "Россия помоги!", но и против многих других стран – на протяжении исторического становления такого образования как Российская Федерация, с момента распада СССР.
Среди жертв таких провокаций стали Азербайджан – Карабахский конфликт, Молдова – Приднестровье, Чечня – первая и вторая война, Грузия, Сирия – запрос на прямое вмешательство России от Башара Асада и т.д.
Ни в одном из этих случаев, к сожалению, никакого вмешательства международного сообщества, серьезно повлиявшего бы на исход событий так и не произошло.
В современных реалиях Россия применяет те же методы, но адаптированные к вызовам нынешней войны, как гибридной, так и явной, с куда более интенсивной и агрессивной информационной компонентой. В частности, эти провокации сопровождаются не только испытанием на прочность терпения и реакции НАТО прямыми действиями, но и сопутствующими кибер-атаками на информационные ресурсы, медийные площадки, а также активизацией своего подполья внутри тех или иных стран, с аналогичной проверкой на прочность границ дозволенного в отдельно взятой стране.
Увы, но в Польше мы уже имели возможность наблюдать не только кибер-атаки, но и попытки подавления мобильной связи комплексами РЭБ, а теперь уже и провокации в воздушном пространстве. Но что эти провокации дали РОВ?
Эффект дронов в воздушном пространстве Польши
Вторжение в воздушное пространство Польши российских дронов – это провокация, которую можно со всей ответственностью отнести к активной фазе гибридной войны, за которой зачастую следует уже явное вторжение. Но не обязательно, что именно в эту страну.
Дело в том, что налет на Польшу был проверкой на политическую реакцию стран ЕС, НАТО и США. Она оказалась, мягко говоря, бесхребетной и это только мотивирует Владимира Путина совершить следующий, более дерзкий шаг на проверку прочности Альянса и всего европейского сообщества уже в военном плане.
Но кроме политической целесообразности таких налетов имеют место и военные задачи. Среди них и проведение разведывательной деятельности в отношении средств "быстрого реагирования". Россию интересовала на участке повышенного внимания по направлению на Жешув позиционность реакции на угрозы, а именно:
- какие средства будут реагировать на угрозы?
- средства, каких стран, кроме Польши, будут реагировать на угрозу?
- как быстро эти средства отреагируют и в каком интервале?
- какие используются внутренние частоты для коммуникации?
- какие пассивные и активные средства применяются для противодействия?
С учетом того, что для Польши это была экстремально непривычная ситуация, можно предположить, что в ту ночь были активизированы все частоты, средства и коммуникации с соседними странами, что позволило России в плане проведения разведывательной деятельности считать всю необходимую им информацию для понимания возможностей противника.
Таким образом провокация в Польше позволила РФ оценить возможности не просто самой сильной армии в восточной части ЕС, но и в целом сильнейшей по показателям во всей европейской части континента. И Польша это испытание не только не прошла, но и, раскрыв свои возможности, продемонстрировала свои слабости. Они заключаются в том, что ближайшая страна, граничащая с Украиной, не извлекла абсолютно никакой пользы от опыта украинской армии в противостоянии с РОВ. Даже элементарного противодействия воздушным угрозам.
Европа была и остается расслабленной, думая, что война "пройдет мимо". Но это не так и 2025 год демонстрирует то, что война в Украине уже начинает касаться ЕС, а также архаичного, забюрократизированного и недееспособного НАТО. Особенно с учетом такого пассивного и инертного президента США, как Дональд "две недели" Трамп.
Выводы
Российская Федерация на протяжении всей своей 35-летней истории существования весьма эффективно применяла разработанные еще во времена СССР средства, предшествующие полномасштабным вторжениям – совершенствуя их с учетом меняющихся тенденций. И, к сожалению, не понесла за этот исторический период ни разу существенного, серьезного наказания, что и подвигло ее к куда более масштабному из когда либо ранее проведенных вторжений – в Украину.
Очевидно, что слабость США как страны, способной быстро и адекватно реагировать на угрозы на европейской части континента, целиком и полностью понятна путинскому режиму. Он будет повышать ставки. И именно сейчас начались провокации не против Литвы, Латвии или Эстонии, а против одной из сильнейших в этой части восточного крыла НАТО страны.
Россия собирает информацию для последующих действий – как в военном, так и социальном плане. И, увы, следует констатировать: результаты пока на её пользу. В Кремле делают выводы, из которых в последующем может вырасти серьезный прецедент.
Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".