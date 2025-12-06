РФ запустила дроны по Украине: под ударом снова Фастов

Вечером в субботу, 6 декабря, Россия снова начала атаку на Украину, запустив по территории нашей страны ударные БПЛА. Громко было в частности в Фастове Киевской области, где враг накануне разрушил железнодорожный вокзал.

В городе прогремела серия взрывов, о чем информировали в местных пабликах. Россияне снова массированно били по Фастову беспилотниками.

Тем временем воздушная тревога распространилась на ряд областей Украины. Вражеские дроны фиксировали в Херсонской, Сумской, Винницкой, Полтавской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"Группа БПЛА на юге Николаевщины курсом на Одесскую область. БПЛА на севере Винницкой области курсом на Киевскую область. БПЛА на Житомирщине курсом на Киевщину", – добавили в ВС ВСУ.

Напомним: в ночь на 6 декабря страна-террорист РФ нанесла массированный удар по городу Фастов Киевской области. Вследствие российской атаки изменено движение поездов, повреждена и разрушена железнодорожная инфраструктура.

Отмечалось, что соответствующие службы работают на местах, критическая инфраструктура функционирует. Железнодорожное движение до Киева через станцию Фастов было временно остановлено.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера пятницы, 5 декабря, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки ударных БПЛА. Позже стало известно о взлете бортов вражеской стратегической авиации, с которых враг запустил ракеты Х-101. Также противник применил "Калибры", "Кинжалы" и баллистику.

Последствия вражеских ударов зафиксированы в нескольких областях, россияне били по жилой застройке, железной дороге, энергетической инфраструктуре. Есть пострадавшие среди мирных жителей, среди них – по меньшей мере один ребенок.

