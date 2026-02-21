Россия атаковала Украину баллистическим 'Искандером' и 120 дронами: украинские воины обезвредили 106 целей

В ночь на 21 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 121 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 106 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 21 февраля (с 18:00 20 февраля) российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области РФ, а также 120 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, враг использовал около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия направила на Одессу группы БпЛА. В результате атаки повреждены жилые дома.

А накануне оккупанты ударили по Днепропетровщине. Пострадали по меньшей мере три человека, фиксировались пожары и значительные разрушения в трех районах области.

