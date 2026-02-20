Оккупанты ударили по Днепропетровской области: есть пострадавшие. Фото

Россия снова атаковала Днепропетровскую область, под вражескими ударами оказались три района области. Повреждены жилые дома, предприятия, учреждения гражданской инфаструктуры и автомобили.

Ранения получили по меньшей мере три человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно о вражеских атаках и их последствиях

По состоянию на 07:30, по словам Ганжи, россияне более 20 раз атаковали три района Днепропетровщины. Били беспилотниками, артиллерией и РСЗО "Град". На этот час было известно о по меньшей мере трех раненых.

В Никопольском районе под ударами врага находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

"Пострадал 42-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – отметил начальник Днепропетровской ОГА.

Он добавил, что на Никопольщине в результате российских обстрелов повреждены предприятия, гимназия, банки, почта, кафе, магазин и с десяток авто.

В Богдановской громаде Павлоградского района ранения получила 48-летняя женщина.

"Ее госпитализировали, состояние врачи оценивают как средней тяжести. Горели дома и машины", – рассказал Ганжа.

В Синельниковском районе под ударом были Дубовиковская и Васильковская громады. Ранения получила 87-летняя женщина.

"Возник пожар, изуродовано жилье", – добавил начальник ОВА.

Ранее OBOZ.UA писал, что Россия ударила по критической инфраструктуре в Лозовой. В городе возникли серьезные проблемы с водоснабжением, а из-за обесточивания крупнейшей в населенном пункте котельной без отопления остались почти 16 тысяч абонентов.

