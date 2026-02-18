Россия ударила по критической инфраструктуре в Лозовой: возобновить подачу воды пока не удается. Фото

Государство-агрессор РФ атаковало критическую инфраструктуру города Лозовая Харьковской области. По состоянию на 22:00 среды, 18 февраля, продолжались серьезные проблемы с водоснабжением, а из-за обесточивания крупнейшей в населенном пункте котельной без отопления оставались почти 16 тысяч абонентов.

О последствиях вражеского обстрела проинформировал мэр Сергей Зеленский. На своей странице в Facebook он поделился фотографиями, а также подробностями.

Какова ситуация в Лозовой

Чиновник подтвердил повреждения критической инфраструктуры в результате российских ударов.

"Возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Коммунальщики и энергетики до сих пор на объектах. Делают все возможное, но восстановить подачу воды пока не удается", – сообщал он в 21:00.

Ожидалось, что вода появится уже утром в четверг, 19 февраля.

Городской голова извинился за эти неудобства и отметил, что знает, как трудно без воды в быту, особенно сейчас. "Но в то же время хочу поблагодарить всех специалистов, которые без отдыха преодолевают последствия, и каждому и каждой из вас – за выдержку", – обратился он к жителям.

Параллельно специалисты работали над альтернативными вариантами питания и водоснабжения. Зеленский заявил, что "определенные решения есть", но публично раскрывать их он не будет ради безопасности людей и самих объектов.

В 22:10 мэр рассказал, что подключить к сети не удавалось самую большую котельную Лозовой, которая работала для почти 16 тысяч абонентов.

"Этой ночью еще сохраняется минусовая температура. Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети", – попросил он местных жителей и напомнил, что в городе есть "Пункты несокрушимости".

