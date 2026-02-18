Враг атаковал Днепропетровщину: погиб человек, повреждены админздания и объект инфраструктуры. Фото

Российская оккупационная армия в течение среды, 18 февраля, обстреливала Днепропетровскую область артиллерией и дронами, а также применила по меньшей мере одну авиационную бомбу. Известно о гибели гражданского мужчины.

О последствиях атак (по состоянию на 18:30) сообщил в Telegram-канале глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. По его данным, два района Днепропетровщины 15 раз находились под вражескими ударами.

Никопольский район

Агрессор бил по городу Никополь и Мировской, Покровской, Марганецкой, Червоногригорьевской громадах. Повреждены инфраструктура, частные дома и авто.

Синельниковский район

Россияне обстреляли Покровскую и Межевскую громады. Именно на Синельниковщине погиб 61-летний мужчина. Изувечены админздания, разрушенный инфраструктурный объект.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 18 февраля Россия устроила новую воздушную атаку, применив одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили 100 целей.

– Специалист по радиоэлектронной борьбе, новый советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что оккупанты начали использовать ударные БпЛА типа "Шахед" как носители для FPV-дронов. Уже зафиксированы случаи, когда один "Шахед" транспортировал два дополнительных дрона-камикадзе.

