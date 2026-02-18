Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 126 БпЛА: силы ПВО обезвредили 100 вражеских целей

В ночь на 18 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 127 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили 100 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаковать наше государство враг начал еще накануне, 17 февраля – около 18:00.

В течение ночи захватчики запустили с временно оккупированного Крыма одну баллистическую ракету "Искандер-М", а также 126 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов. Летели они из районов российских Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.

В частности, враг использовал около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 100 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия вражеских ударов

Под атакой россиян этой ночью оказался Николаев.

"В результате атаки шахедов есть повреждения домов в частном секторе. По состоянию на сейчас без пострадавших", – сообщил в 05:37 утра начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 17 февраля, оккупанты ударили "Шахедом" по Запорожью. В результате атаки погибла женщина, шесть человек получили ранения. Пострадали, в частности, два ребенка – девочки в возрасте 1,5 и 11 лет. Повреждены дома.

На Херсонщине из-за вражеских обстрелов накануне также пострадали шесть человек, среди них – медработник и пациент больницы.

