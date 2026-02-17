На Херсонщине из-за вражеских обстрелов пострадали шесть человек, среди них - медработник и пациент больницы

Во вторник 17 февраля российские военные продолжили обстрелы населенных пунктов Херсонской области. В результате атак в Херсоне и селе Солнечное пострадали шестеро гражданских, среди них медицинская сестра и пациент больницы.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 УК Украины. В областной прокуратуре уточнили, что по состоянию на 17:30 зафиксировано шестеро раненых. Следователи документируют последствия обстрелов и собирают доказательства.

По данным следствия, в течение дня продолжался комбинированный обстрел одной из больниц Херсона. Утром военные РФ атаковали медучреждение FPV-дроном, а уже днем дважды сбрасывали взрывчатку с беспилотников и обстреливали здание из артиллерии.

Ранения получили четыре человека. Среди них – медицинская сестра и пациент, который находился на стационарном лечении. В прокуратуре отметили, что медучреждение получило повреждения, как и прилегающая территория.

Кроме этого, еще один человек пострадал в Херсоне в результате артиллерийского обстрела утром 17 февраля. В селе Солнечное российские военные направили FPV-дрон на грузовой автомобиль – ранения получил водитель.

Также в регионе повреждены частные и многоквартирные дома, учреждения системы здравоохранения и образования, а также автотранспорт. Прокуроры вместе со следователями полиции принимают меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Как писал OBOZ.UA, вечером 15 февраля российские оккупационные войска устроили атаку на Харьковщине. Под ударом беспилотника оказался Купянский район. Известно о пяти пострадавших, среди которых – несовершеннолетняя. Кроме того, повреждены дома, хозяйственные помещения и автомобили.

