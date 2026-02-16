Под ударом был жилой сектор: на Харьковщине в результате российской атаки пострадали пять человек. Фото

Вечером 15 февраля российские оккупационные войска устроили атаку на Харьковщине. Под ударом беспилотника оказался Купянский район.

Известно о пяти пострадавших, среди которых – несовершеннолетняя. Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Россияне "охотятся" на гражданских

По информации следствия, около 21:00 зафиксировано попадание вражеского БПЛА, вероятно, типа "Герань-2" по территории частного сектора в с. Татьяновка.

"Пять человек, среди которых 15-летняя девушка, получили острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены дома, хозяйственные помещения и автомобили.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Напомним, россияне продолжают целиться в дома и гражданские машины и в приграничных громадах. 15 февраля враг в очередной раз обстрелял Сумскую область, в результате ударов оккупантов есть пострадавшие в Ахтырском районе, в Чернеччинской и Великописаревской громадах.

Как писал OBOZ.UA, 14 февраля российские войска атаковали ударными дронами Славянскую громаду в Донецкой области. Попадания "Шахедов" зафиксированы в районе частной застройки. Повреждены по меньшей мере 24 жилых дома, а также автомобили. Ранения получили женщина и ее 15-летний сын.

