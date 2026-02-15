Враг атаковал Славянск дронами: повреждены десятки домов, ранены мать с сыном. Фото

Российские войска атаковали ударными дронами Славянскую громаду в Донецкой области. Прилеты "Шахедов" зафиксированы в районе частной застройки: повреждены по меньшей мере 24 жилых дома, а также автомобили.

Ранения получили женщина и ее 15-летний сын. Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.

Россияне ударили по Славянску

Как рассказал начальник Славянской ГВА Вадим Лях, дроновые удары по городу враг нанес около 22:00 14 февраля.

"БПЛА "Герань-2", две единицы. Попадание в районе частной застройки в Славянске и поселке Былбасовка", – отметил он.

По словам Ляха, в результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 24 частных дома, а также автомобили горожан.

"К сожалению, два человека получили ранения: женщина и ее 15-летний сын. Им оказана необходимая медицинская помощь", – отметил городской глава Славянска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ ударили по Запорожью. В результате атаки врага ранены по меньшей мере три человека. На месте прилета вспыхнул пожар.

По данным Воздушных сил, минувшей ночью Россия атаковала Украину 83-мя дронами: силы ПВО сбили 55 из них.

