Россия атаковала Украину 83-мя дронами: силы ПВО сбили 55 из них

В ночь на 15 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 83 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 55 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать ударные дроны россияне начали около 18:30 14 февраля.

В течение ночи с 14 на 15 февраля противник атаковал 83 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений российских городов Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с Гвардейского и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, враг задействовал для атак около 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 55 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксированы попадания 25 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака вражеских БпЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Что известно о последствиях атаки

В Одессе воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.

"Враг целился по инфраструктуре. К счастью, информация о пострадавших не поступала. В одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия", – рассказал утром начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Одесском районе, по словам начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате попаданий и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры.

"В Одесском районе повреждено заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции, а также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива. Пожары оперативно ликвидированы, информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала", – отметил чиновник.

На Днепропетровщине россияне более десяти раз атаковали артиллерией, беспилотниками и КАБ два района области.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в Никопольском районе враг нанес удары по райцентру, Покровской и Марганецкой громадам. Повреждены легковые и грузовой автомобили. Пострадал 40-летний мужчина.

Поцелили россияне и по Покровской громаде Синельниковского района. Повреждены частные дома. Ранена 13-летняя девочка. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

В Славянске и поселке Былбасовка Донецкой области два вражеских "Шахеда" около 22:00 накануне ударили в районе частной застройки.

"Повреждены по меньшей мере 24 частных дома, машины. К сожалению, два человека получили ранения: женщина и ее 15-летний сын. Им оказана необходимая медицинская помощь", – рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью войска РФ ударили по Запорожью. Ранения получили по меньшей мере три человека. На месте прилета вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в целенаправленных обстрелах азербайджанских дипучреждений в Украине, он упомянул о трех ударах.

