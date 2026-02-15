ВСУ поразили нефтяной терминал на юге РФ и ЗРПК 'Панцирь-С1' в Крыму: детали спецопераций

Украинские войска нанесли новую серию ударов по важным военным и стратегическим объектам врага. В Краснодарском крае атакован нефтяной терминал "Таманнефтегаз", а в оккупированном Крыму уничтожен зенитний ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Операцию осуществили в рамках последовательных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности операции

По информации Генштаба, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманнефтегаз" в районе поселка Волна Краснодарского края РФ. На территории объекта зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, в районе поселка Кача успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника. Также за минувшие сутки нанесено поражение по объектам захватчиков по другим направлениям.

В частности, в районе Вильного Донецкой области поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад из России. А в районе Любимовки Запорожской области зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов. Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат системную работу над истощением боевых возможностей врага и разрушением его военной инфраструктуры до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", – сообщили в Генштабе.

Новость дополняется…