Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Тамани, складов БК и БПЛА в Донецкой области и пункта базирования катеров в Крыму. Фото и видео

Подразделения Сил обороны Украины осуществили операцию на территории страны-агрессора с целью снижения военно-экономического потенциала. В результате удалось поразить нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Кроме того, атаке подверглись пункт базирования плавсредств в Крыму, склад боеприпасов и места хранения ударных дронов на ВОТ Донецкой области.

"В ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ", – говорится в сообщении.

В результате атаки на объекте прогремела серия взрывов. Сообщается о повреждении трубопровода, двух причалов и по меньшей мере двух судов, а также о возгорании на площади более тысячи квадратных метров. Кроме того, в районе резервуарного парка возник пожар.

Что известно об объекте

"Таманьнефтегаз" является оператором Таманского перегрузочного комплекса, специализирующегося на перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Этот терминал входит в энергетическую инфраструктуру РФ и обеспечивает финансовые и логистические потребности военных операций оккупационных сил.

Операции Сил обороны в Крыму и Донецкой области

По информации Генштаба, украинской ракетой также был поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке (Крым). В районе попадания зафиксирован масштабный пожар, данные об объемах нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, с целью частичного нарушения логистического обеспечения противника на Покровском направлении нанесен удар по складу боеприпасов мотострелкового полка в Украинске на ВОТ Донецкой области. По предварительным данным, объект был уничтожен.

В завершение украинские защитники нанесли удары по локациям хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе временно оккупированного Донецка. В месте поражения возник пожар, информация о масштабах нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 декабря, по информации российских пабликов, в Краснодарском крае РФ были слышны взрывы. Сообщалось о повреждении трубопровода, двух причалов и двух кораблей в районе порта "Тамань" и поселка Волна на побережье Таманского полуострова.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 декабря по меньшей мере два региона РФ – Саратовская область и Краснодарский край – были атакованы БПЛА. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили – Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора. В итоге был поражен НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

