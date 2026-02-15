Блокировка Starlink сорвет весеннее наступление врага? Жмайло озвучил прогноз

Отключение российской оккупационной армии от Starlink стало большой проблемой для врага, а украинским защитникам создало благоприятные возможности для контратак. Сейчас противник пытается искать другие пути восстановления связи, но все они слишком уязвимы. Свою роль сыграло и замедление, или даже отключение месседжера Telegram, в котором оккупанты координировали свои действия. Главная причина такого шага – в том, что через Telegram эффективно работала украинская агентурная сеть.

Могут ли эти проблемы врага заставить его отменить или отсрочить весеннее наступление? Все будет зависеть от того, как и когда он сможет восстановить свою связь. Вместе с тем сейчас противник делает ставку на создание резервов и начинает беречь свое "пушечное мясо" – личный состав. Именно их уничтожение, доведенное до уровня 50 тысяч в месяц, поможет Украине выстоять в 2026 году.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Сразу после блокировки терминалов Starlink российской оккупационной армии и затормаживания месседжера Telegram, Силы обороны на границе Днепропетровской и Запорожской областей начали проводить локальные контратаки. По вашему мнению, действительно ли эти события можно связывать?

– История заключается в том, что россияне резко оказались без связи, несмотря на то, что в 2023-2024 годах начштаба оккупационной армии Герасимов пытался наладить альтернативную систему связи, без Starlink. Но все равно технологический прогресс взял вверх. Потому что россиянам было удобно. Есть Starlink, есть Telegram, можно координировать удары и действия штурмовых групп. Это было довольно удобно. И вот все резко оборвалось.

Сейчас они тянут свои аналоги, но их спутники намного выше, соответственно, связь, стабильность сигнала намного хуже. Где-то они тянут оптоволокно, где-то разворачивают спутниковые антенны, которые выглядят как обычные. Их невозможно скрыть, накрыть, как Starlink, обтянуть тканью, потому что в таком случае существенно падает качество связи. Следовательно, их видно. Российские Z-военкоры жалуются на то, что наши средства радиоэлектронной борьбы эффективны против этих сетей.

Они также пытаются тянуть к передовой WiFi-мосты, то есть оптоволокно, и все это более уязвимо, чем Starlink. Антенны можно увидеть, артиллерия может перебить все эти коммуникации. Таким образом, россияне просто перегнули палку, когда начали на свое оружие ставить Starlink, начали уничтожать гражданских в 60 километрах от Павлограда.

В сети есть ужасные кадры, когда пожилая пара пыталась эвакуироваться с помощью украинского дрона, который их выводил. Враг ударил, сначала погибла бабушка, потом добили ее дедушку. Наши воины это видели и никак не могли их спасти. Затем россияне атаковали детей, которые катались на горке, и только благодаря тому, что РЭП подавил именно не управляемость дрона, а видеосвязь, они промахнулись уже в финальной точке атаки.

Таким образом, у россиян появились проблемы со связью, и наши силы использовали это как шанс контратаковать. Россияне называют это контрнаступлением, но это делается намеренно, ведь командиры на местах всегда имеют план – захватить, захватить, захватить. Они сжигают живую силу, но успехи гораздо скромнее. Он них требуют результат, поэтому они дорисовывают линию боевого соприкосновения гораздо западнее.

Потом вся эта ложь вскрывается, меняют командиров, очень часто ставят их заместителей, которые видели публичную порку, что произошло с их предшественниками, и они начинают еще активнее перемалывать "мясо". А тут для них открылось такое окно возможностей, еще и лег Starlink, и отодвинуть линию назад в отчетах стало очень удобным. Мол, видите, нет интернета, и нас подвинули украинские силы.

Но украинская армия проводит зачистку в серой зоне. У нас есть большая килл-зона в 15-20 километров. Туда просачиваются россияне – пробегают, где-то заседают по норам, по домам, по подвалам, в надежде, что к ним придет подкрепление и они смогут продолжить штурмовые действия. Эти группы одиночные. Они атакуют по 1-2-3 человека, пытаясь пройти килл-зону, потому что там их много погибает. Поэтому наши силы решили этим воспользоваться, имея, в частности, Starlink.

33-й штурмовой полк зачистил Терноватое и территорию к югу от него. Это касается и Днепропетровщины, населенный пункт Березовое, где атакует 29-я армия. Таким образом происходит зачистка серой зоны. Но для россиян это однозначно паника. К тому же главком Сырский говорил, что четверть всех боестолкновений, это именно действия Сил безопасности и обороны Украины, которые на отдельных участках сбили амбиции врага.

Теперь по поводу Telegram. Я не получил подтверждения, что он блокируется на оккупированных территориях. Там он не заторможен, но это так же требует от Украины соответствующих решений.

Почему Telegram? Это протестная активность в национальных республиках, координация акции, потому что это неконтролируемая сеть. Но главная причина – это развитие нашей агентурной сети, ГУР, СБУ, Сил специальных операций на территории РФ. Мы видим кадры не только пролетов, но и диверсий, поджогов и тому подобное. Мы вербуем обычных граждан РФ, а также военных и представителей высших ступеней. Потому что все эти "Паутины", наши спецоперации, уничтожение российского генералитета были бы невозможны без деятельности агентуры.

Россияне через Telegram вербуют подростков, наших соотечественников, используют их как одноразовые, очень часто потом сдают Силам обороны или ликвидируют, чтобы не выплачивать деньги.

Но мы платим деньги за выполнение наших задач в интересах Украины. Это приобрело такие масштабы, что россияне были вынуждены блокировать Telegram на территории РФ и ограничивать его, несмотря на то, что, по сути, он им нужен.

Что касается оккупированных территорий, я не уверен, потому что в российской армии Telegram используется очень много. Есть чаты рот, подразделений и тому подобное. У них это гораздо проще. Однозначно враг будет пытаться восстановить связь, но нам это действительно дает немного времени для наших активностей.

– Как эта ситуация выглядит в контексте возможного весеннего наступления врага, о котором сейчас очень много говорят и к которому враг якобы уже начал готовиться? Можно ли благодаря этим событиям сорвать наступление или заставить врага отсрочить его?

– Все зависит от того, насколько быстро россияне восстановят свои возможности, наладят систему связи, возможно, пересмотрят тактику применения своих войск. Зимний период, неблагоприятные погодные условия, сильные морозы, отключение Starlink – все это повлияло на активность российских войск вдоль линии боевого соприкосновения.

Где они еще суетятся, и, к сожалению, их там нам трудно остановить – это Северское и Лиманское направления. Там идут тяжелые бои в районе Яровой, но, к счастью, есть определенная нескоординированность между российскими подразделениями. Там они сунутся, медленно, но сунутся.

На Гуляйпольском направлении мы сбили их амбиции, где-то перехватили инициативу. На Днепропетровщине также сбили. Поэтому враг решает накопить, наконец, стратегические резервы. Сейчас речь идет о примерно 100 тысячах. Они будут продолжать свою кампанию по наемничеству, они стали больше беречь свое "мясо" для штурмовых действий. То есть главная задача – максимально накопиться, дождаться весны-лета, чтобы появилась "зеленка" – и затем двинуться с новой силой.

Но это не будет какое-то одномоментное действие, когда сотни тысяч россиян ринутся, прорвут наши позиции и Донетчина упадет. Нет. Это будет такое давление, которое мы видим сейчас. Возможно, будет какое-то обострение. Но они объявляют о наступлении трижды в год, начиная с полномасштабного вторжения. Тем не менее, их способности в 2022-23 годах и сейчас – это две абсолютно большие разницы. Техники нет, моря нет, качество российского пехотинца падает. Поэтому россияне пошли именно таким путем – большего накопления.

Покровско-мирноградская агломерация. В Мирнограде мы, к сожалению, уже удерживаем всего несколько позиций. В Покровске еще есть наши позиции на севере. Но в чем заключается главная суть этих операций? Сначала россияне имели там 156 тысяч основного состава и 50 тысяч морской пехоты в резерве. Все это задействовалось сейчас, но города они еще полностью не контролируют. Происходит большое перемалывание и, главное, сбит наступательный потенциал врага. То есть группировка очень сильно разорвана. Поэтому им надо накапливаться.

Напоминаю, что это уже не первый год, когда они должны были решить вопрос Донетчины. Сначала была Дружковско-Константиновская операция. Они готовили Доброполье, но мы срезали их выступление. Они планировали параллельно давить на Константиновку, Часов Яр и севернее. Далее Добропольская операция, давление с востока, чтобы сначала огибать Дружковку и Константиновку, а затем Славянско-Краматорскую агломерацию с параллельным давлением на севере в районе Святогорска. Таким образом, они должны были достичь цели – полной оккупации Донетчины как приоритет с отполикающим ударом и вторым приоритетом на Гуляйпольском направлении.

Мол, они же пообещали Трампу, что теперь уж точно разобьют украинскую армию, ведь вопрос Донетчины является основной причиной, почему до сих пор по мирному процессу нет никаких продвижений. Россия не может не завершить этот вопрос, иначе будет понятно, что она проиграла. Россияне хотят сохранить лицо, заморозиться, чтобы через 3-4 года начать новую, более кровавую агрессию.

В нашем командовании есть понимание этого и видение, как помешать этим планам врага. В частности, доведение уровня потерь России до 50 тысяч в месяц – это наш шанс выстоять. Первый это озвучил Роберт Бровди, Мадьяр, командующий Сил бесполетных систем. Этот тезис поддерживает и министр обороны Федоров. Именно поэтому на "Рамштайн" были выделены сравнительно большие суммы, в частности, на украинские дроны, ведь все равно денег критически мало.

Итак, мы стремимся достичь этой цели – просто выбивать живую силу врага. Даже подразделения дроноводов говорят, что приоритет теперь именно человек, военнослужащий, а техника, тем более не бронированная, а легкая, автомобили, багги, мотоциклы уже все-таки на втором плане. Вот такое наше видение, как выстоять в противостоянии 2026 года.

