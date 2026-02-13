Блокирование оккупантам Starlink дало 'импульс': в ISW объяснили, что стоит за контратаками Сил обороны на стыке двух областей. Карта

Силы обороны Украины проводятлокализованные контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Предпосылки для их проведения, вероятно, были созданы недавним блокированием для россиян терминалов Starlink.

Сыграло на руку украинским военным и то, что российские власти самостоятельно лишили оккупантов еще одного важного для них канала связи – мессенджера Telegram. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики отметили, что украинские силы осуществляют локализованные контратаки вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, вероятно, используя преимущества, полученные вследствие недавних блокировок терминалов Starlink и Telegram для российских оккупантов.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, зафиксировали российские удары по статическим украинским позициям к востоку от реки Гайчур, в частности к востоку и на юге Доброполья и к северу от Варваровки (оба к северо-западу от Гуляйполя).

Эти кадры, считают аналитики, свидетельствуют о том, что украинские силы, вероятно, контролировали эти позиции до 12 февраля и, вероятно, используют локализованные контратаки, чтобы снова соединить эти позиции на передовой друг с другом.

При этом оккупанты, как предполагают в ISW, вероятно, обходили эти украинские позиции во время миссий по инфильтрации, чтобы преувеличить масштабы российских достижений в этом районе.

Сообщения об ограниченных локализованных украинских контратаках вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей в ISW начали наблюдать с 9 февраля.

Российские Z-блогеры сначала изображали эти контратаки как более широкое украинское "контрнаступление", но украинские военные источники и некоторые российские каналы впоследствии уточнили, что украинские контратаки ограничены по масштабу и охвату.

Z-блогеры продолжают утверждать, что украинские войска осуществляют контратаки к северу и северо-западу от Гуляйполя, но отмечают, что ситуация на местах остается непонятной из-за ухудшения связи в российских войсках на передовой.

"Украинские тактические контратаки в этом районе, вероятно, являются оппортунистическим ответом на благоприятные условия на поле боя. Высокопоставленный чиновник НАТО 11 февраля заявил российской службе BBC, что по крайней мере некоторые успехи Украины на поле боя в восточной Запорожской области обусловлены усилиями SpaceX, направленными на предотвращение использования российскими войсками терминалов Starlink в начале февраля 2026 года", – указано в материале.

Связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что существуют "новые осложняющие факторы", усилившие проблемы со связью в подразделениях ВС РФ из-за ограничения доступа российских войск к Starlink. Он, предположили в ISW, вероятно, имел в виду решение Кремля заблокировать Telegram. И оно в комплексе с ограничениями SpaceX на использование российского Starlink, по оценкам аналитиков, "серьезно повлияет на российские коммуникации в ближайшей перспективе".

"Украинские контратаки в приграничном районе Днепропетровской и Запорожской областей, вероятно, направлены на использование этих недавних вызовов российской связи и командованию и управлению", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA писал, что Силы обороны вытеснили россиян с окраин Купянска. По словам начальника управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, в центре города остается малая небоеспособная группа российских военных в окружении.

В то же время, по его словам, наступление россиян в сторону Купянска-Узлового продолжается. Этот населенный пункт российское минобороны в своих сводках "освободило" еще 27 января.

