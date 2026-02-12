Силы обороны вытеснили россиян с окраин Купянска: Трегубов рассказал о ситуации. Карта

В Купянске Харьковской области остается малая небоеспособная группа российских военных в окружении. Они находятся в центре города.

Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов в эфире телемарафона. В то же время, по его словам, наступление россиян в сторону Купянска-Узлового продолжается.

"Купянск – под контролем украинцев. Малая группа россиян (можем говорить, что она уже единственная) сидит в нескольких многоэтажках в центре города. Она жива, но не способна к каким-либо активным действиям, кроме защиты собственной жизни", – сказал он.

Трегубов добавил, что ВСУ вытеснили россиян с окраин Купянска. По словам офицера, ВС РФ пытаются активно идти на восток от города в сторону Купянска-Узлового.

Спикер напомнил, что российская пропаганда уже растиражировала месседж, якобы они захватили Купянск-Узловой, хотя в действительности российские силы даже не приблизились к административной границе этого населенного пункта.

Ситуация в Купянске – последняя информация

Напомним, ранее Трегубов заявлял, что количество захватчиков уменьшается в результате уничтожения. Россияне погибают по несколько человек в день под обстрелами и ударами дронов. Таким образом, в городе осталось до 50 оккупантов.

В конце января на Харьковщине российские оккупанты пытались прорваться в направлении Купянска-Узлового, который ранее "захватил" в своем лживом отчете начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Попытку вражеского штурма отбили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ опровергли очередное заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы захвате Купянска-Узлового. Украинские военные подтвердили, что поселок не только не находится под контролем захватчиков, но и даже не примыкает к непосредственной линии столкновения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!