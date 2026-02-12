Новый рекорд дальности поражения: удар по Ухтинскому НПЗ в Республике Коми был операцией СБУ. Фото и видео

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми, что в 1750 километрах от украинской границы. Это самая дальняя цель, пораженная украинскими дронами с начала полномасштабной войны.

После попаданий на предприятии зафиксировали пожар и сильное задымление. О деталях операции сообщила СБУ для OBOZ.UA.

Что известно об ударе

Удар по Ухтинскому НПЗ нанесли дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа". Объект расположен в глубоком тылу РФ, в Республике Коми, что делает операцию одной из самых отдаленных за все время полномасштабной войны.

После попаданий на территории завода вспыхнул пожар, над промышленной зоной поднялся густой дым. Масштабы повреждений пока уточняются, официальные органы РФ традиционно не раскрывают деталей.

Какие установки поражены

Предварительно установлено, что дроны поразили атмосферно-вакуумную трубчатую установку, а также установку висбрекинга. Именно эти элементы отвечают за первичную переработку нефти, ее разделение на фракции и производство товарного мазута, бензина и газойля. Их вывод из строя может существенно ограничить работу предприятия.

Почему этот НПЗ важен для РФ

Ухтинский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру ПАО "Лукойл" и ежегодно перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти. Предприятие вовлечено в обеспечение российской оккупационной армии горюче-смазочными материалами, что делает его легитимной целью в рамках ослабления военного потенциала страны-агрессора.

Позиция СБУ

В Службе безопасности Украины отмечают, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ являются частью системной работы. СБУ продолжает осуществлять точечные удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса России, которые обеспечивают функционирование военной машины страны-агрессора. Их поражение снижает способность врага обеспечивать свои войска топливом, усложняет логистику и уменьшает финансовые поступления, которые идут на войну против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухта Республики Коми. После атаки над промышленной зоной поднялся столб густого дыма, который был виден на значительном расстоянии.

