В окружении украинских войск в Купянске Харьковской области остается до полусотни российских оккупантов. Сейчас проводится зачистка местности.

Об этом заявил представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. Его слова приводит "Украинская правда".

На уточняющий вопрос он отметил, что количество захватчиков уменьшается в результате уничтожения, ведь россияне погибают по несколько человек в день под обстрелами и ударами дронов.

"До 50, несколько севернее центра, в районе больницы", – сказал он.

Ситуация в Купянске – что известно

Напомним, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в очередной раз опозорился лживым заявлением. Он сообщил о якобы захвате Купянска-Узлового.

В ВСУ опровергли очередную ложь Герасимова. Украинские военные подтвердили, что поселок не только не находится под контролем захватчиков, но и даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

Командование украинских войск отметило способность российских генералов не только преувеличивать собственные успехи, но и придумывать их с нуля.

В то же время ВСУ во время боев за Купянск уничтожили в 27 раз больше российских оккупантов, чем потеряли сами, говорят в британской разведке. Точное количество российских "двухсотых" на Купянском направлении остается неизвестным, однако потери РФ в этом районе в течение прошлого года оцениваются в тысячи.

Как сообщал OBOZ.UA, комбат ВСУ Роман Ковалев записал обращение прямо из центра Купянска-Узлового. Он продемонстрировал реальную ситуацию в поселке, наглядно доказав, что Купянск-Узловой находится под контролем Украины.

