Кил-зоны вглубь уже достигают 20 км: Сырский назвал самые сложные направления фронта и рассказал, сколько сил задействовал враг

Российская армия продолжает давить по всей боевой линии на фронте, в то же время наши Вооруженные силы в ответ проводят контрнаступательные атаки. Самыми сложными остаются Покровское, Очеретинское и Александровское направления.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский на встрече с медиа, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA. Он добавил, что враг задействовал около 711– 712 тысяч военных РФ.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник продолжает наступательные действия на всей протяженности линии боевого соприкосновения с разной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км. Продолжает расти глубина боевых порядков. Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь кил-зоны и уже достигают 15–20 километров", – рассказал генерал.

Потери оккупантов высокие, а украинские войска активны в наступлении

По его словам, на протяжении последних полгода численность группировки противника остается на уровне 711– 712 тысяч человек вместе с оперативным резервом, при этом оккупанты полностью выполнили и даже перевыполнили планы по комплектованию своего войска. Это свидетельствует о том, что уровень их потерь превышает возможности пополнения личного состава, и в среднем враг ежедневно теряет около 1000–1100 военнослужащих.

"Основные усилия противник сосредоточивает на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях. Также происходит концентрация сил и средств на Краматорском направлении, в частности в направлении Константиновки. Активные боевые действия продолжаются и на Лиманском направлении. Интенсивность боевых действий, в частности, зависит и от погодных условий", – подчеркнул Сырский.

Главком отметил, что Силы обороны Украины параллельно активно проводят наступательные и контрнаступательные операции, причем на отдельных участках около четверти всех боевых столкновений приходится именно на действия украинских подразделений в наступлении.

"Их цель – удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика дает результат. В январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов", – объяснил он.

На Южно-Слобожанском (Сумском) направлении боевые действия имеют не высокую интенсивность.

"Противник имеет преимущество в силах и средствах, однако из-за созданных кол-зон не может эффективно реализовать численное преимущество. Враг несет потери, ситуация на направлении остается без изменений", – рассказал Сырский.

На Северо-Слобожанском (Харьковском) направлении боевые действия продолжаются вблизи Волчанска.

"Противник пытается прорвать оборону, однако благодаря грамотно построенным боевым порядкам и перестройке системы огневого поражения существенных успехов не достиг. Ситуация и положение войск остаются стабильными, враг несет потери", – отметил главком.

На Купянском направлении ситуация без изменений, несмотря на заявления российского командования о контроле над Купянском, ситуация в городе остается неизменной. Там до сих пор действуют диверсионные группы противника численностью 40–50 человек.

"Силами обороны Украины проводятся контрдиверсионные мероприятия, противник несет постоянные потери. Ситуацию осложняет активное применение врагом беспилотников на оптоволоконном управлении на дистанциях 30 км и более", – объяснил генерал.

На Лиманском направлении бои продолжаются с разной интенсивностью, но противник не продвигается, ситуация остается стабильной.

Стабильная обстановка также в районе Северска благодаря эффективным действиям штурмовых подразделений.

"Приняты меры к тем командирам, которые длительное время подавали ложные данные о ситуации в районе Северска и, как следствие, допустили потерю этого населенного пункта. Сейчас боевые действия здесь имеют невысокую интенсивность, за месяц противник не достиг успехов", – сказал Сырский.

Он сообщил, что наиболее активные боевые действия проходят в районе Покровска, в частности на Очеретинском направлении и вблизи Родинского, где противник сконцентрировал основные силы и средства.

"Ежедневно он пытается захватить Родинское с целью выхода в тыл нашей группировки. Бои чрезвычайно напряженные, однако противник успеха не имеет. Этот район находится под постоянным вниманием украинского командования. Непосредственно в Покровске Силы обороны Украины контролируют северную часть города. Аналогичная ситуация в Мирнограде. Проводятся мероприятия по улучшению тактического положения украинских войск. Дополнительным осложнением является применение противником дальних дронов. Принимается комплекс антидронових мероприятий. Ситуация остается сложной", – рассказал генерал.

Сырский добавил, что в районе Гуляйполя продолжаются интенсивные бои, где противник задействовал силы четырех армий в течение почти двух месяцев. Штурмовые подразделения Сил обороны удерживают оборону, все попытки врага прорвать рубежи оказались безуспешными, а украинские подразделения ведут активные действия, что способствует стабилизации обстановки.

На Ореховском и Херсонском направлениях ситуация без существенных изменений, интенсивность боевых действий низкая, а часть российских сил переброшена на другие участки.

