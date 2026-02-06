Российское командование начинает "экономить на резервах"...

Достаточно показательная тенденция...

Противник, очевидно, УЖЕ начал готовиться к летней кампании нынешнего года. Поэтому, лично я, никоим образом не вижу смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом". Его ход, содержание и тем более какие-то временные рамки...

Далее текст на языке оригинала.

Умовно кажучи, "усе розгорнеться навколо" двох можливих (гіпотетичних) оперативних наступальних операцій російських військ, початок яких можливо очікувати, розпочинаючи вже з кінця квітня 2026-го року.

З великою долею ймовірності ними можуть (умовно) стати:

– Слов'янсько-Краматорська

– Оріхово-Запорізька

Ну, або їх комбінація "по термінам та місцю".

У зв'язку з цим, до кінця весни, очевидно, російське командування буде зайняте декількома речами, щодо підготовки цієї кампанії

– Формуванням та розгортанням стратегічних резервів

– Накопиченням матеріально-технічних ресурсів оперативного та стратегічного рівнів на відповідних напрямках

– Попереднім зайняттям вихідних ("стартових") районів та рубежів для оперативного розгортання відповідних ударних угрупувань військ.

– Проведенням комплексу заходів, щодо всебічного прикриття такого роду розгортання (починаючи з ППО, закінчуючи контр-розвідувальними заходами та РЕБ)

– Проведенням прихованого оперативно-стратегічного перегруппування сил й засобів у відповідності із планом та графіком оперативного розгортання визначених угрупувань

На даний момент, очевидно, російське командування стикається з найбільшими складнощими, стосовно саме пункта №3. Ті угрупування військ противника, яким доручено його виконання, очевидно, зав'язли у тактичній зоні на відповідних напрямках. Темпи їх просування, явно, не відповідають усім "жорстко встановленим" і заздалегідь запланованим термінам, відведеним на виконання цього завдання.

Але, одночасно з цим, російське командування "не горить особливим бажанням" застосовувати для прискорення його виконання свої стратегічні резерви (які воно ретельно та дбайливо намагається накопичити з кінця осені минулого року).

Й це – цілком зрозуміло, бо в такому випадку шанси на успішне проведення тих самих, згаданих мною вище, наступальних операцій весною-літом нинішнього року можуть бути суттєво зменшені ...

Цікаво, як російське командування спробує розв'язати цю стратегічну "ділему"? Можливо зсуне строки, можливо наважиться розпочати черговий етап свого "стратегічного наступу" тим складом сил й засобів, які ВЖЕ входять у розгорнуті ним угрупування військ чи все ж-таки, найближчим часом задіє свої резерви?

У зв'зку з цим, я би розглядав участь представників російського військово-політичного керівництва (нинішнього кремлівського режиму), у так званому, "мирному процесі" виключно, як спробу зовнішньополітичного прикриття їхніх реальних планів на літню кампанію нинішнього року.

У ширшому сенсі, кремль, очевидно, протягом нинішнього року здійснить ще одну (причому, цілком ймовірно – останню у цій війні) спробу "закінчити її силовим способом" на потрібних йому умовах...

Якщо й вона зірветься, як й попередня...

Ми дійсно отримаємо РЕАЛЬНІ шанси на завершення війни.