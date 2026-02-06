В России стреляли в генерал-лейтенанта, причастного к убийствам женщин и детей в Сирии и ударам по Украине

Утром 6 февраля в Москве неизвестный стрелял в российского генерала Владимира Алексеева. Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) госпитализирован с несколькими пулевыми ранениями, он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Алексеев отметился в военных преступлениях РФ в Украине и Сирии. О покушении на него сообщили российские СМИ.

Что известно

Утром в пятницу российские пропагандистские СМИ сообщили о "покушении на генерал-лейтенанта минобороны РФ" Владимира Алексеева.

Как сообщают пропагандисты, совершено оно было возле дома Алексеева на Волокамском шоссе в северо-западной части Москвы.

"Совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева — в офицера стреляли на северо-западе Москвы, он госпитализирован. Неизвестный несколько раз выстрелил в спину генерала... и скрылся с места. Возбуждено дело, стрелявшего разыскивают силовики", – гласит одно из сообщений.

По данным Telegram-канала "Незыгарь", состояние Алексеева российские медики оценивают как тяжелое.

"Источники говорят, что заместитель начальника военной разведки генерал Алексеев в тяжелом состоянии, в реанимации. Три пули в грудь. Генерал известен как один из создателей российских ЧВК; активная фигура времен Пригожина и "Вагнера". Военкоры пишут, что генерал Алексеев – один из ключевых переговорщиков по Украине. На самом деле – нет. В переговорную группу Алексеев не входит", – отмечает паблик.

Дело, по версии росСМИ, было возбуждено сразу по двум статьям: "покушение на убийство" и "незаконный оборот огнестрельного оружия".

Этот российский генерал известен причастностью к военным преступлениям РФ: убийствам женщин и детей в Сирии и ракетным ударам российских войск по Украине.

Новость дополняется