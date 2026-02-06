'Планируется перераспределение функций': Сырский рассказал, сколько воздушных целей удается сбивать украинской ПВО

Враг ежедневно запускает по Украине сотни "Шахедов" и периодически устраивает массированные ракетно-авиационные удары. Поэтому Силы обороны ищут способы повышения эффективности уничтожения вражеских целей.

Сейчас для этого в войсках запланировано проведение перераспределения функций в пользу новосозданной беспилотной составляющей ПВО. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский на встрече с журналистами, на которой побывала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасыч.

Украина проводит контрмеры для более эффективного уничтожения российских дронов и ракет

Сырский отметил, что россияне ежедневно запускают по Украине от 100 до 200 ударных БпЛА типа Shahed. Кроме того, противник периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары.

"Силы обороны Украины проводят комплекс контрмер для уничтожения воздушных целей. В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", – отметил главком.

При этом в войсках не прекращается работа над повышением эффективности противодействия российским воздушным атакам, подчеркнул Сырский. В частности, все большую роль играют дроны-перехватчики.

"Продолжается комплекс организационных мероприятий по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО. Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов. Параллельно наращивается численность и качество дронов-перехватчиков", – заверил он.

Также главком ВСУ подчеркнул, что еще одним направлением работы остается "активное взаимодействие с партнерами по обеспечению ракетами к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации с целью сохранения необходимого уровня возможностей ПВО".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сырский заявил о создании в ВСУ нового командования беспилотных систем ПВО. Его основной задачей определено противодействие российским ударным дронам.

Сырский рассказал, что для этого приказал откомандировать в командный состав Воздушных сил высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом, которые предоставили практические предложения по развитию "малых ПВО".

