'Продолжается подготовка дополнительных экипажей': Сырский заявил о создании в ВСУ нового командования беспилотных систем ПВО

В Вооруженных силах Украины было создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Его основная задача – противодействие российским ударным дронам.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он рассказал, что для этого приказал откомандировать в командный состав Воздушных сил высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом, которые предоставили практические предложения по развитию "малых ПВО".

Что известно

По этим результатам, как пояснил он, были приняты необходимые управленческие решения.

"Малая ПВО" – одно из самых динамичных и технологичных направлений современной войны. Соответственно, и решения здесь должны быть быстрыми, четкими и нешаблонными", – подчеркнул главнокомандующий.

По словам Сырского, в этом направлении продолжается подготовка дополнительных экипажей. Сейчас сотни экипажей беспилотных авиакомплексов переданы под оперативный контроль группировки Воздушных сил. Они выполняют задачи в 1-3 эшелонах перехвата российских БПЛА. Параллельно усиливается антидроновая защита ключевых административных центров в прифронтовых регионах.

"Продолжается и дополнительное привлечение армейской авиации. Всего за все время вертолетами армейской авиации уже уничтожено 5830 средств воздушного нападения противника", – сказал главком, но не уточнил, о каком периоде идет речь.

Напомним, ранее спецподразделение "Альфа" СБУ установило новый рекорд по уничтожению вражеских беспилотников самолетного типа. В течение года операторы подразделения перехватили рекордные 2220 дронов, среди которых были как ударные, так и разведывательные модели.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 февраля 2026 года на временно оккупированных территориях удалось уничтожить два пункта управления и склад боеприпасов. Также систематически украинские воины наносят удары по вражеским пунктам управления БПЛА.

