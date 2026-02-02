ВСУ поразили два пункта управления и склад боеприпасов армии РФ на оккупированной территории: все подробности

Силы обороны Украины продолжают уничтожать важные для оккупантов объекты. В ночь на 2 февраля 2026 года на временно оккупированных территориях удалось уничтожить два пункта управления и склад боеприпасов.

Также систематически украинские воины наносят удары по вражеским пунктам управления БПЛА. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, в районе Кураховки, что в Донецкой области, были поражены два пункта управления российских войск – полкового и дивизионного уровней. В этом же районе попали в склад боеприпасов, который использовался для обеспечения подразделений оккупантов.

Кроме этого, Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать российские пункты управления БПЛА. Такие пункты атаковали в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

"Силы обороны системно подрывают наступательный потенциал российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях нашего государства, в ночь на 1 февраля, под ударом Сил обороны оказались вражеская ремонтная база, пункты управления БпЛА и несколько мест сосредоточения живой силы оккупационной армии.

Также напомним, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 850 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 241 тыс. 530 человек.

