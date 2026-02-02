'Связь оборвалась': житель Терновки, жена которого исчезла во время атаки РФ, рассказал о трагедии. Видео

Житель Терновки рассказал, как после атаки РФ на автобус с шахтерами потерял связь с женой, которая находилась вблизи места удара. Мужчина приехал на место трагедии и пытался найти ее среди погибших, однако безрезультатно.

Впоследствии полиция сообщила, что тело женщины нашли, но официальное опознание еще продолжается. Об этом мужчина рассказал в комментарии Общественному Днепр.

В момент атаки он был дома, когда теща начала его будить и сообщила, что разговаривала с дочерью по телефону. Та кричала об автобусе, просила вызвать скорую и дать огнетушитель, после чего, вероятно, побежала к месту удара. Связь оборвалась.

Приехав на место, мужчина увидел десятки тел. Он пытался рассмотреть каждое, надеясь найти жену, однако среди погибших ее не было. Впоследствии его вывели с территории, а позже правоохранители сообщили, что нашли тело женщины, похожее по описанию и обуви.

Жена работала на заправке неподалеку и, по словам очевидцев, могла броситься помогать пострадавшим после удара. Коллеги предполагают, что она погибла именно во время попытки спасти других. У женщины остались двое детей. Процедура опознания продолжается, а семья до сих пор ждет официального подтверждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 2 февраля оккупанты атаковали дронами Черкассы. В результате удара известно о значительных разрушениях жилья и инфраструктуры. Очевидцы поделились свидетельствами о моменте удара.

