Силы обороны отминусовали еще 850 оккупантов из армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 850 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 241 тыс. 530 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 2 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали два танка (11 627, одну боевую бронированную машину (23 981), 25 артиллерийских систем (36 802), одну РСЗО (1 633), одно средство ПВО (1 291), 1 083 БпЛА оперативно-тактического уровня (121 217).

Также уничтожены 146 единиц автомобильной техники и автоцистерн (76 585) и две единицы спецтехники (4057)

За сутки Россия потеряла 1 261 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 347 вертолетов, 4205 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские бойцы отбили штурм на Покровском направлении. За сутки они уничтожили почти четыре взвода россиян.

Также в Генштабе накануне подтвердили, что Силы обороны поразили ремонтную базу и пункты управления БпЛА противника, нанесены и удары по скоплениям живой силы как на оккупированных территориях Украины, так и в приграничье РФ.

