Российские оккупанты вышли на рекорд по баллистике и применили новые модификации дронов: анализ ударов по Украине за месяц и чего ожидать

В январе российские оккупационные войска не снизили интенсивность ударов по Украине, максимально сосредоточившись на энергетической инфраструктуре – в особенности столичной. Что касается средств поражения, то в ходе террора враг применил несколько новых модификаций ударных дронов, а также помимо "Шахедов" стал чаще задействовать БМ-35 "Италмас". И впервые ударил ракетами-мишенями РМ-48У.

Подробнее об этом читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

Массированные ракетные удары проводились противником 9, 13, 20 и 24 января.

В ходе них РОВ применили по Украине 148 ракет разного типа и модификаций, из которых было перехвачено 69 (или 46% от общего количества). Две ракеты не сдетонировали из-за заводских дефектов.

Такой низкий показатель перехваченных целей обусловлен тем, что Россия продолжает активно применять баллистические ракеты 9М723 (ОТРК "Искандер-М") и ее аналоги.

В течение 5 января было рекордное суточное количество баллистических средств поражения – 16! Всего же в течение первой недели января было 18 баллистических ракет, из которых сбита была лишь одна. Но уже в течение второй недели января РОВ применили 38 ракет 9М723 и KN-23, а также 5В55 комплексов С-300, из которых сбиты были 11 целей. В течение третьей недели – 23 баллистические ракеты, сбиты 14. В завершении месяца РОВ задействовали 12 баллистических ракет – сбиты 5.

Таким образом в январе враг применили 91 баллистическую ракету, что является абсолютным рекордом. Напомню, что ранее рекордный показатель по использованию баллистики был зафиксирован в октябре 2025 года – 89 ракет.

В ночь на 20 января враг применил 15 дозвуковых крылатых ракет авиационного базирования Х-101 (сбиты 13), а в ночь на 9 января – 22 крылатые ракеты морского базирования 3М14 "Калибр" (сбиты 10). То есть, суммарно РОВ использовали Х-101 и 3М14 в количестве 37 единиц. Когда-то самые массовые по применению средства поражения уступили позиции баллистическим 9М723 и их аналогам.

Баллистические и аэробаллистические ракеты становятся неизменным инструментом террора РОВ и более массовым средством поражения тыловой Украины, нежели авиационные крылатые ракеты Х-101 и морского базирования ЗМ-14 "Калибр" вместе взятые. Враг пользуется тем, что для перехвата этих ракет применяются ЗРК Patriot и SAMP/T, которых Украине не хватает даже для того, чтобы прикрыть города-миллионники.

Также стоит отметить, что в январе российские оккупанты осуществили крайне редкий массированный пуск авиационных ракет Х-22/32. Это произошло 24 января, противник запустил 12 ракет, из которых было сбито 9.

Кроме того было зафиксировано применение 9М727/728 "Искандер-К" – всего 7 ракет, из которых было перехвачено 5 целей.

Неожиданным стало применение 3М22 "Циркон" и очередная попытка России побряцать стариной – РС-26 "Рубеж", он же "Орешник".

Отличительной чертой ударов по Украине в январе стало чередование отдельно взятых компонент при комбинированных ракетных ударах. В то время, как баллистические ракеты всегда были обязательной составляющей такого рода атак, ракеты Х-101, 3М14 и Х-22/32 использовались при отдельных налетах и между собой не комбинировались. То есть, отдельный удар с применением Х-101, отдельный с 3М14, отдельный с Х-22/32, отдельный с 9М727/728 "Искандер-К".

Налеты Shahed-136/БМ-35/"Гербер"/"Пародий"

В январе российские оккупационные войска применили по территории Украины 4 438 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий". На сегодняшний день это один из самых низких показателей налетов со второй половины 2025 года.

Напомню, что абсолютный рекорд применения оккупантами дронов был установлен в июле 2025-го – 6 394.

В январе-2026 целей данной категории было перехвачено 3 716 (или 83%), что с прошлого года стало уже практически среднестатистическим показателем перехватов.

Напомню, что в 2025 году процент результативных ударов менялся в пропорции 3%, 9%, 15%, 15%, 16%, 14%, 11%, 17%, 13%, 18%, 16% и 18% соответственно.

Тем не менее противник, не смотря на относительно сдержанную активность налетов, которая в том числе могла быть обусловлена погодными условиями, значительно разнообразил применение различных модификаций Shahed-136 и стал намного активнее применять ударный дрон БМ-35 "Италмас".

Также оккупанты стали активно задействовать Shahed-136 с инфракрасными прожекторами для ослепления зенитных дронов, авиации и ЗУР. Чаще стали попадаться дроны-камикадзе с установленными на них ПЗРК и ракетами Р-60 для борьбы с авиацией. Но, пожалуй, самым неприятным нововведением от РОВ стало масштабирование применения на ударных дронах Starlink.

Как видим, враг ни на один день не останавливается в вопросах улучшения характеристик своих средств террора. И только за январь было зафиксировано около дюжины нововведений технического и технологического характера у вражеских дронов.

Выводы

Как показал январь, подтверждаются озвученные в прошлом году опасения: враг масштабирует применение баллистических средств поражения и делает их основным ракетным средством террора. Сложность перехвата баллистики и ограниченный спектр комплексов ПВО в Украине, способных перехватывать такие цели, делает эти средства поражения максимально опасными.

Увы, но угроза от баллистических ракет станет для Украины одним из главных вызовов 2026 года.

Если в январе 2025 г. РОВ применили 28 баллистических ракет, то в январе 2026-го уже 91. Тенденция для такого средства поражения крайне негативная.

Применение дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" не установили рекорда в январе 2026-го, но при этом остались одним из основных инструментариев террора.

Снижение активного применения ударных дронов могло быть связано с погодными условиями, но при этом в течение января РОВ применили ряд дронов с нововведениями, представляющими серьезную угрозу при более основательном развитии.

Это в очередной раз доказывает то, что работа над совершенствованием ударных дронов в России ведется постоянно и количество новых модификаций только Shahed-136 в течение прошлого месяца не может не настораживать.