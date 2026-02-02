Ночью Россия атаковала Украину баллистикой и 171 дроном: силы ПВО обезвредили 157 вражеских БпЛА

В ночь на 2 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 172 средства воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 171 беспилотник. Силы ПВО обезвредили 157 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о вражеской атаке

Запускать средства воздушного нападения россияне начали около 18:00 накануне, 1 февраля.

В течение вечера и ночи они направили на Украину одну баллистическую ракету "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 171 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотник других типов с направлений российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово и из временно оккупированного украинского Донецка.

В воздушном пространстве Украины фиксировалось, в частности, около сотни "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 157 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 8 локациях.

На момент публикации сводки Воздушных сил атака еще продолжалась: в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских БпЛА.

"Враг возобновил атаки ударными БПЛА типов "Шахед/Герань". Ночью 2 февраля атаковал Черкассы, Харьков, Сумы, отдельные районы Запорожской и Полтавской областей. В ближайшее время ожидаем стабильно плохие погодные условия и соответственно попытки врага атаковать ракетным вооружением", – предостерегли в мониторинговом канале monitor утром 2 февраля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия России атаковала Херсон и Харьков дронами "Молния". Один из них упал возле многоэтажки.

Также накануне россияне ударили по роддому в Запорожье. Пострадали медики, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Впоследствии оккупанты продолжили атаковать Запорожье дронами. Среди раненых – маленький ребенок.

По Славянску Донецкой области армия России ударила тремя ФАБ-250. Разрушены дома, погибла женщина.

А на Днепропетровщине Россия атаковала предприятие под Павлоградом и автобус с шахтерами. Погибли и получили ранения много людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!