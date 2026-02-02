Оккупанты ударили по Черкассам и области: произошли пожары, пострадали четыре человека

В ночь на 2 февраля российские войска ударили дронами по Черкассам. Зафиксированы попадания в городе и области, в нескольких местах в результате ударов вспыхнули пожары.

Известно о по меньшей мере четырех раненых. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Что известно

Чиновник рассказал, что ночь на понедельник выдалась для Черкасской области тяжелой.

"РФ устроила нам массированную атаку с неба. Фиксируем падение вражеских БпЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре, в результате чего возникли пожары. По предварительным данным, имеем четырех травмированных", – написал Табурец около 6 часов утра понедельника.

Он добавил, что на местах вражеских ударов работают все необходимые службы.

Воздушная тревога в Черкасской области была объявлена вскоре после полуночи. А около 2 часов ночи жителей Черкасского района предупредили о повышенной опасности из-за ударных дронов россиян.

Как писал OBOZ.UA, накануне россияне ударили по роддому в Запорожье. Пострадали медики, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Впоследствии оккупанты продолжили атаковать Запорожье дронами. Среди раненых – маленький ребенок.

По Славянску Донецкой области армия России ударила тремя ФАБ-250. Разрушены дома, погибла женщина.

А на Днепропетровщине Россия атаковала предприятие под Павлоградом и автобус с шахтерами. По последним данным, 16 человек погибли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!