'Упал потолок, вылетели двери': жители Одессы рассказали о российской атаке и масштабе разрушений. Фото и видео

Вечером, в среду, 18 марта, российская армия атаковала Одессу дронами-камикадзе. В Киевском районе города в результате атаки поврежден 22-этажный жилой дом и общежитие одного из университетов.

Видео дня

Об этом сообщает Общественное Одесса. Одна из очевидиц поделилась с журналистами пережитыми эмоциями из-за атаки.

Последствия ударов по Одессе

Одесситка Елизавета – владелица одной из поврежденных в результате обстрела квартир. Женщина рассказала, что во время атаки находилась в соседней квартире, а в той, которая была разрушена, сделали ремонт и летом уже собирались переезжать.

"Мы сначала не поняли, вышли в коридор и сразу увидели, что здесь дверь открыта. Зашли сюда, а здесь ничего нет уже, все разрушено. Мы были в ванной комнате в соседней квартире. Там все хорошо с той квартирой, а здесь, сюда, прилетело. Все выбито, окна, разрушен фасад дома, также стены", – рассказывает женщина.

От взрыва также пострадала Ирина. Женщина рассказала "Радио.Свобода", что на момент взрыва была дома. Квартира получила большие повреждения, а сама женщина получила травму головы.

"Я услышала треск. И треск такой, что на меня все повалилось: упал потолок, стали падать окна, вылетели двери, и поэтому я встала вся в крови. А потом и дымом потянуло", — говорит она.

Напомним, в результате недавней российской атаки по Одессе повреждены жилые многоэтажки. Известно по меньшей мере о трех пострадавших.

Воздушную тревогу в районе объявили в 23:37. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении БпЛА. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в городе работает ПВО.

Во время атаки прозвучала серия взрывов. Мониторинговые каналы писали, что на Одессу летели более 20 БпЛА врага.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером среды, 18 марта, во время воздушной тревоги в Нововолынске прогремели взрывы, после чего в городе пропал свет, наблюдаются перебои с водой. Предварительно известно о попадании в энергетический объект вблизи города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!