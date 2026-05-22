Московское кольцо нефтепродуктопроводов: почему воздушные удары по нему могут ускорить завершение войны. Нанесение критического поражения по системе нефтепродуктообеспечения Московского региона особенно важно достичь до ноября 2026 г., чтобы заставить рф завершить боевые действия до следующего отопительного сезона в Украине.

Украина бьет не просто по российским НПЗ. Она все точнее давит на весь топливный контур войны: добыча и переработка нефти - транспортировка нефтепродуктов - наливные станции - обеспечение армии, авиации, транспорта и промышленности.

Особое значение имеют удары по объектам, связанным с московским кольцом нефтепродуктопроводов. Это не обычная "труба", а замкнутая система длиной более 400 км вокруг Московского региона. По открытым данным, она состоит из трех отдельных линий для бензина, дизельного топлива и авиационного керосина, а поставки связывались с Московским, Рязанским и Кстовским/Нижегородским НПЗ.

В публичных сообщениях украинской стороны упоминались ключевая нефтепродуктоперекачивающая станция "Володарская" и наливная станция "Солнечногорская". Именно такие объекты важны, потому что они не производят топливо, но обеспечивают его движение, распределение и отгрузку дальше - в цистерны, на склады, к потребителям. То есть удар по логистике может быть не менее болезненным, чем удар по самому НПЗ.

По оценкам, которые приводили украинские медиа со ссылкой на ГУР, годовая способность "Кольцевого" могла составлять до 3 млн тонн авиатоплива, до 2,8 млн тонн дизеля и до 1,6 млн тонн бензина. Эти цифры требуют осторожной трактовки, поскольку они не подтверждены полной технической документацией в открытом доступе. Но даже в качестве ориентира они показывают масштаб: речь идет об инфраструктуре, критической для топливной устойчивости московского региона.

Именно поэтому удары по Московскому НПЗ, Рязанскому НПЗ и узлам нефтепродуктопроводов создают не просто информационный эффект. Они заставляют Россию ремонтировать, перебрасывать потоки, привлекать железную дорогу и автоцистерны, усиливать ПВО, охрану, резервирование и объяснять собственному обществу, почему "глубокий тыл" больше не является тылом.

Для Украины это имеет очень практическое значение. Перед следующим отопительным сезоном время работает против нас. Россия почти наверняка снова будет пытаться бить по украинской энергетике, теплу, газовой инфраструктуре и городам. Поэтому Украине критически важно до зимы или завершить войну на приемлемых условиях, или настолько повысить для РФ цену ее продолжения, чтобы Кремль потерял возможность вести войну в обычном режиме.

Поражение системы нефтепродуктообеспечения московского региона - один из инструментов такого давления. Оно не заменяет фронт, дипломатию, санкции или мобилизацию ресурсов. Но оно бьет по тому, без чего современная армия не воюет: дизелю, бензину, авиакеросину, логистике и ремонтной способности.

В то же время приоритет должен оставаться стратегическим. Для ослабления военной машины РФ наибольшее значение имеют не только внутренние НПЗ, а прежде всего экспортные нефтяные терминалы, главные нефтеперекачивающие станции и узлы, через которые Россия получает валютные доходы. Именно экспорт нефти и нефтепродуктов питает федеральный бюджет, военные расходы, импорт компонентов и способность Кремля финансировать долгую войну.

Логика проста: удары по НПЗ и "топливному кольцу" создают дефицит гибкости внутри РФ; давление на экспортные терминалы и магистральные перекачивающие узлы бьет по денежному потоку войны. Вместе это формирует для России двойное энергетическое давление - топливное и финансовое.

Главный вывод: Украина должна максимально использовать это окно до отопительного сезона. Не для хаотичных ударов, а для системного повышения цены войны для РФ. Чем меньше у Кремля горючего, логистической устойчивости и нефтяных доходов, тем меньше у него ресурсов для новой зимней кампании против Украины.

Это и есть современная энергетическая война: не символические пожары, а последовательное разрушение способности агрессора долго финансировать, поставлять и поддерживать войну