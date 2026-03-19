Оккупанты массированно ударили по Одессе: повреждены дома

Поздно вечером в среду, 18 марта, российские войска ударили по Одессе беспилотниками. В результате атаки РФ в одном из районов города повреждена жилая многоэтажка.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Также зафиксировано повреждение нежилого здания в другом районе.

"Все оперативные и экстренные службы уже работают на местах. Информация о пострадавших пока уточняется", – отметили в МВА.

Воздушную тревогу в районе объявили в 23:37. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении БпЛА. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в городе работает ПВО.

Во время атаки прозвучала серия взрывов. Мониторинговые каналы писали, что на Одессу летело более 20 БпЛА врага.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером среды, 18 марта, во время воздушной тревоги в Нововолынске прогремели взрывы, после чего в городе пропал свет, наблюдаются перебои с водой. Предварительно известно о попадании в энергетический объект вблизи города.

