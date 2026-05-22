У Лукашенко есть только две функции в нашей войне с путиным. Первая, это давать свою территорию и пространство для российских войск. Вторая, это оттягивать наши силы пугая возможным вторжением. Причем каждый раз как только у орков начинаются проблемы на фронте начинает появляться белорусская угроза.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Лукашенко не може собі дозволити війну з нами. І суть не тільки в тому, що армія мала, слабка, і білоруси не відзначались агресіями в своїй історії. Суть в тому, що враховуючи наші можливості діп-страйків ми знищимо його економіку за тиждень. На відміну від рф, вся територія Білорусі в зоні нашої досяжності.

Тому маневри і погрози з Білорусі мають на меті відтягнути наші сили на північ. В грудні 2022 року, коли орки були на межі розгрому, путін мало не душив Лукашенка вступити у війну, і навіть тоді він викрутився.