Враг ударил по Нововолынску возле границы с Польшей: исчез свет, есть перебои с водой

Вечером среды, 18 марта, на Волыни во время воздушной тревоги в Нововолынске раздались звуки взрывов, после чего в городе исчез свет, наблюдаются перебои с водой. Предварительно известно о попадании в энергетический объект вблизи города.

Город атаковала страна-агрессор Россия. Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.

О попадании в энергообъект возле Нововолынска Борис Карпус сообщил в 20:49. Он признал, что в части громады пропал свет, также есть перебои с водоснабжением, и пообещал больше информации позже.

Уже через 20 минут глава города предупредил, чтоповреждения на энергообъекте "очень серьезные". По его словам,на объекте до сих пор продолжается пожар.

"Соответствующие службы работают на месте попадания. Энергетики начнут работы, как только это будет возможно", – пообещал Борис Карпус.

Он также отметил, что из-за перебоев с водоснабжением власть "запускает генераторы".

"Часть котельных будет работать на минимальном уровне. Разворачиваем работу пунктов несокрушимости, впоследствии сообщим адреса", – добавил городской голова.

Борис Карпус призвал горожан "сохранять спокойствие" и "следить за информацией".

Как сообщал OBOZ.UA, также 18 марта российская армия атаковала Сумы. Вражеский удар пришелся по зданию территориального центра комплектования, причем в результате действия захватчиков есть пострадавшие, среди них – 16-летний парень.

А сутками ранее российский БпЛА ударил по пригородному поезду сообщением "Смородино – Ворожба". Жертв и пострадавших нет, после атаки "Укрзализныця" была вынуждена отменить некоторые рейсы и ограничить маршруты поездов.

