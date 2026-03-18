В Сумах российский дрон попал по зданию ТЦК: среди пострадавших – подросток. Фото и видео
В среду утром, 18 марта, российская армия атаковала Сумы. Вражеский удар пришелся по зданию территориального центра комплектования (ТЦК).
В результате действия захватчиков есть пострадавшие, среди них – 16-летний парень. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь.
Оккупанты ударили по зданию дроном
По словам чиновника, россияне совершили атаку беспилотником около 10:10.
"Уважаемые сумчане, тот взрыв, который вы только что слышали – это прилет вражеского беспилотника, предварительно типа "Шахед" по нежилому помещению", – отметил он.
В результате попадания на объекте выбиты стекла на окнах и возникло возгорание. Вблизи здания как раз находился 16-летний подросток, он получил ранения.
Парня оперативно доставили в больницу, там он получает всю необходимую медицинскую помощь. На месте атаки работают все соответствующие службы.
Кобзарь предупредил население об угрозе повторного удара и призвал по возможности находиться в безопасных местах.
"Будьте осторожны и берегите себя", – добавил он.
Позже глава Сумской ОГА сообщил, что количество пострадавших увеличилось.
"В Сумах враг атаковал БпЛА неустановленного типа административное здание. В результате удара пострадали люди, которые находились на остановке общественного транспорта. Среди пострадавших – ребенок 16 лет... Еще одна раненая женщина доставлена в больницу", – написал он.
Также во дворе двух соседних многоэтажек выбиты окна и повреждены балконные конструкции. Последствия уточняются.
В комментарии "Суспільному" начальник группы коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко отметил, что удары России по территориальным центрам комплектования являются не случайными, и свидетельствуют о целенаправленном изменении тактики врага.
"Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства – система мобилизации. Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна – сорвать процесс пополнения рядов ВСУ", – сказал он.
Напомним, накануне на Сумщине российский БпЛА ударил по пригородному поезду сообщением "Смородино – Ворожба". Жертв и пострадавших нет, после атаки "Укрзализныця" была вынуждена отменить некоторые рейсы и ограничить маршруты поездов.
Как писал OBOZ.UA, летом 2025 года Россия атаковала ударными дронами Кременчуг на Полтавщине. Было поражено здание территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и жилой дом рядом, где возник пожар, пострадали люди.
