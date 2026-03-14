На Сумщине российский БпЛА ударил по пригородному поезду: 'Укрзалізниця' временно изменила маршруты. Фото и видео

В субботу, 14 марта, в Сумской области российский БпЛА ударил по пригородному поезду сообщением "Смородино – Ворожба". Жертв и пострадавших нет, после атаки "Укрзалізниця" была вынуждена отменить некоторые рейсы и ограничить маршруты поездов.

Об ударе РФ сообщили в ГСЧС. Вследсвие атаки россиян загорелась кабина машиниста локомотива-толкача, также возникло горение на открытой территории.

"Чрезвычайники оперативно прибыли на место происшествия и, несмотря на угрозу повторных ударов, ликвидировали пожар", – сказано в сообщении.

В "УЗ" рассказали, что удар вражеского дрона пришелся на хвостовой тепловоз. Мониторинговая команда "Укрзалізниці" оперативно отреагировала: пассажиров вовремя эвакуировали, а бригада быстро отцепила вагоны от локомотива.

"Соответственно сейчас ограничили маршрут поезда №6011/6012 Кириковка – Ворожба до остановки 68км. А поезд №6016 Ворожба – Боромля сегодня не будет иметь возможности осуществить свой рейс", – сказано в сообщении.

Временно не будет отправляться ряд рейсов

15 марта:

– №7008 Тросиянец-Смородино – Люботин;

– №6261/6262 Люботин – Лебединская;

– №6267 Лебединская – Сумы;

– №6019 Сумы – Ворожба.

16 марта:

– №6012/6011 сообщением Ворожба – Тростянец-Смородино.

