В Харьковской области оккупанты атаковали беспилотником поезд УЗ: есть пострадавшие. Фото

Ночью 14 марта российская террористическая армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру. Удары по объектам УЗ зафиксированы в Харьковской области.

Видео дня

Целью российской атаки стал пригородный поезд. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Последствия террора

По информации министра, в Харьковской области армия РФ атаковали беспилотником пригородный поезд. К счастью, пассажиры не пострадали.

Машинист и помощник машиниста получили осколочные ранения. Медики оказали им необходимую помощь на месте. В результате удара поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Кроме того, ночью в Криворожском районе Россия также ударила беспилотником по территории железнодорожной станции. Вследствие атаки поврежден локомотив. Локомотивная бригада была заранее эвакуирована, поэтому обошлось без пострадавших.

Несмотря на удары, эвакуацию пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда УЗ продолжают движение.

Напомним, 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры. Вследствие обстрела пострадал человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!