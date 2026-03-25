ФСБ охотится на "террористов", а судят даже детей: что сейчас происходит на оккупированной части Украины и кто попал под каток

На временно оккупированной территории Украины в последнее время возросла "активность" российских спецслужб. Тем временем, суды страны-агрессора пачками штампуют обвинительные приговоры украинцам по делам о "терактах", "шпионаже" и т.д. В том числе и несовершеннолетним.

Видео дня

О том, что сейчас происходит в оккупации и кого из украинцев засудили – читайте в материале OBOZ.UA.

"Охота" на людей

На оккупированной части Украины российская ФСБ сейчас проводит "активную отработку".

"Снова рейды в Мелитополе и Бердянске – об этом мне рассказали родственники. Оккупанты проверяют документы, телефоны – пересматривают фотографии и историю посещения в браузере. Особенно реагируют на прохожих, у которых мобильный в руке – судя по всему, боятся "наводчиков". У психов снова обострение", – рассказал OBOZ.UA бывший житель Мелитополя, который поддерживает связь с близкими людьми в оккупации.

Проходят рейды и на оккупированной территории Донетчины. В большинстве случаев они связаны с розыском тех, кто не хочет служить в армии страны-агрессора (так называемые СОЧи), однако последние дней 10 стали проверять документы и у женщин.

"Бабушками не интересуются, а вот молодых или среднего возраста – да, их проверяют. Возможно есть какая-то ориентировка", – рассказала жительница оккупированного Донецка.

Несмотря на уверения оккупационной власти, что все в "новых регионах" теперь "по закону" ни о какой законности действий российских силовиков речь конечно же не идет. Даже проверить содержимое телефона без возбуждения уголовного дела нельзя, но в реальности все иначе. Кто с оружием – тот и прав.

Но рейды оккупантов связаны не только с боязнью "прозевать" тех же диверсантов или шпионов, но и как элемент запугивания местного населения. И это, увы, составляющая российского террора.

Приговор по щелчку

В марте 2026 года стало известно о ряде вынесенных российскими судами приговоров жителям оккупированной территории Украины.

19 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор трем подросткам из временно оккупированного Мелитополя, на момент задержания осенью 2023 года им было всего по 16-17 лет.

Их обвинили в создании "террористического сообщества" в интересах СБУ. Они якобы следили за передвижением оккупантов и коллаборантов, а также "заложили взрывчатку на железнодорожных путях". Из подростков также выбили "признание" в корректировке удара по базе оккупантов в ресторане "Привал охотника".

Виктор Азаровский получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, Олег Шокол – 7 лет 6 месяцев, а Денис Василик – 7 лет. Их судили как граждан РФ – на ВОТ Украины Россия проводила (и проводит) насильственную паспортизацию.

Подростков более двух лет незаконно удерживали в ненадлежащих условиях, подвергали избиениям, пыткам и психологическому давлению. Их перемещали между местами содержания – в частности, в СИЗО №2 в оккупированном Мариуполе и СИЗО №2 в российском Таганроге, известного жестоким обращением с украинскими гражданскими и военнопленными.

В Таганроге, по словам адвоката Виктора Азаровского, у него начались серьезные проблемы со здоровьем: он не мог спать и есть, а кожа на руках была покрыта ранами...

"Несмотря на незаконное перемещение подростков с оккупированной территории и сомнительность доказательств, Россия выдвинула им обвинения по тяжким статьям. Судебный процесс проходил в закрытом режиме – без доступа независимых наблюдателей и международных организаций. Это не правосудие. Это – преследование детей и военное преступление", – заявили в украинской гуманитарной организации Bring Kids Back UA.

Но по этому делу проходило не трое подростков, а пятеро. Двое схваченных ФСБ – Даниил Дахов и Павел Гримак – были замучены до смерти в плену...

В марте была осуждена и жительница Херсонской области Елена Нишанова – она получила 10 лет заключения за якобы шпионаж в пользу Украины. По версии российского следствия, в апреле 2024 года она будто бы фиксировала перемещение и места дислокации техники и личного состава российской армии на территории области.

Собранную же информацию женщина, по утверждению ФСБ, передавала украинской разведке.

А вот житель оккупированного Мелитополя, айтишник Артем Краско был схвачен ФСБшниками еще в ноябре 2023 года якобы на этапе подготовки покушения на представителя оккупационной администрации Запорожской области ("министерства строительства, архитектуры и ЖКХ").

По версии оккупантов, Артем якобы в 2022 году установил контакт с украинскими спецслужбами и получил от них инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. Впоследствии "достал компоненты из тайника и изготовил СВУ, однако был задержан".

Спустя 2,5 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима.

Действительно ли Артем (как и многие другие задержанные) герой, который не смог смириться с российской оккупацией, или же он стал очередной жертвой захватчиков ни за что – однозначного вывода сделать нельзя.

"В подобных делах российские силовые структуры регулярно обвиняют жителей оккупированных территорий в терроризме или сотрудничестве с украинскими спецслужбами, используя такие обвинения как инструмент репрессий против населения на ВОТ", – говорит руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Стали чаще судить и за посты или комментарии в интернете. Например, жителю оккупированного Крыма Валерию Шевчуку дали пять лет и шесть месяцев колонии. По версии российского следствия, в 2022 году он опубликовал в соцсети "ВК" изображение, якобы выражавшее "неуважение к празднованию дня победы", а также комментарии, которые "оскорбляли религиозные чувства граждан".

И это далеко не единичный случай.

Рассчитывать, что на ВОТ Украины ситуация изменится к лучшему, пока российские захватчики находятся на нашей земле, к сожалению, не приходится. Потому сегодня единственный способ избежать преследования ФСБ и не оказаться за решеткой – только выезд с оккупированной территории.