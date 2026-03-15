На оккупированной части Украины продолжаются облавы на "отказников", их теперь по-хитрому отслеживают и в России: что придумали захватчики

В оккупации резко активизировался розыск тех местных жителей, которые не хотят воевать в рядах армии России. Особенно это заметно по ситуации на подконтрольной российским захватчикам части Донецкой области. Те же, кто выехал в РФ в надежде "пересидеть" рейды, также оказались под прицелом. Более того, есть уже очень показательный прецедент.

"Ищут даже тяжело больных"

Жители оккупированной части Донетчины в течение недели сообщают о резко выросшей там активности российской военной полиции.

"Вертухаи опрашивают родственников и соседей, выясняют адреса пребывания разыскиваемых. В числе прочих активно ищут тяжело больных и 50+", – сообщил один из них в Telegram-канале, посвященному вопросам мобилизации в "ДНР".

В комментариях это подтвердили и другие донетчане. Облавы массово проходят сейчас в Донецке: на улицах "военная полиция вместе с гаишниками попросту останавливают все машины и "пробивают" по базе водителей и пассажиров".

В последние дни стали устраивать и налеты на торговые центры – например "Донецк-Сити", где перекрывали все входы/выходы и "устраивали шмон".

То же самое творится и в других оккупированных населенных пунктах региона. Например, в городе-спутнике областного центра – в Макеевке: на Гвардейке и в Ханжонковском (Советском) районе, а также в Шахтерске.

Цель таких рейдов – найти мобилизованных еще "при ДНР", то есть еще до "присоединения" оккупированной территории к РФ. Для чего это делается? Конечно же для отправки их на фронт. Но военные полицаи врут: мол, якобы "всех ушедших в СОЧ еще до России будут увольнять, но для этого нужно доказать, что живы".

Дело в том, что те из местных жителей, кто ранее добровольно или принудительно воевал против Украины, а затем вернулся домой, не подписывали никаких контрактов с МО РФ. Тогда их попросту не было. Однако каким-то образом многие из них сегодня числятся в в/ч, которые сейчас уже включены в состав российских оккупационных войск.

"Мужа забрали обманом с работы в 2022 году (российские оккупанты – Ред.). В том же году попал в больницу, никаких "справок 100" не выдали, сказали – езжай лечиться. Позже узнала, что муж в СОЧ. Паспорта РФ у него нет, контракта нет, присяги нет. С 22 года больше туда не возвращался. Кто и за что его постоянно ищет, не понимаю", – пожаловалась в одном паблике жительница г. Чистяково (до переименования – Торез).

Абсолютное беззаконие – и это уже не удивляет. Тем не менее это дало еще один повод оккупантам в погонах устроить "законную охоту" на потенциальное "мясо".

Большие потери армии России в войне с Украиной и боязнь Кремля объявить всеобщую мобилизацию послужили спусковым крючком к ряду решений. Недавно на территории РФ стали массово заставлять студентов подписывать контракт на службу, есть уже тревожные звоночки и с оккупированной части Украины: в некоторые учебные заведения региона уже наведались вербовщики. И сегодняшний усиленный розыск жителей подконтрольных России территорий Украины для участия в преступной войне полностью укладывается в эту канву.

Конечно же, среди них есть и так называемые СОЧи (самовольно оставившие часть/место службы, но (!) незаконного формирования). Например, кто был насильно мобилизован в феврале 2022 года, всего за пару недель до полномасштабного вторжения РОВ. Тогда мужчин реально хватали на улицах оккупированной еще с 2014 года части Донетчины и отвозили в местные "военкоматы". Им говорили, что поедут на сборы, но в итоге отправили на войну.

В неразберихе первого месяца многим, кто не хотел убивать украинцев, удалось сбежать. Тщательного учета не было: куда делся "боец", особо никто не разбирался. Но спустя время списки всплыли.

Из нового сейчас – то, что стали разыскивать и увозить в части даже тех, у кого серьезные диагнозы, многодетных отцов, а также кому далеко за 50. Что и подтвердили сообщения местных жителей.

"Российским оккупантам и их пособникам все равно кого ловить, главное поставить галочку: мол, все, разыскали, доставили, теперь пусть воюет. Отправлять человека с онкологией или тяжелой формой диабета (на инсулине!) в штурмовые подразделения – это верная смерть. Но это никого не останавливает. И таких случаев много", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Спрятаться в России не удалось

Часть жителей оккупированной части Донецкой области, которые ранее воевали на стороне России, после очередной волны рейдов решили спрятаться.

Некоторые (у кого есть деньги, возможности, ну и сохранился украинский паспорт) через Россию выехали в страны Европы и притворились украинскими беженцами. Но часть осталась в "знакомой среде". В России.

Кто-то из них идейный враг, кто-то "просто" приспособленец. Но факт в том, что если ты в розыске в "Л/ДНР" как СОЧ, о том, чтобы спокойно жить и работать в России уже можно забыть. И вот очередное тому подтверждение.

По банковскому переводу вычислили адрес арендованной квартиры в Ростове, в которой проживал мобилизованный при "ЛНР". Судя по всему, как СОЧ он был в федеральном (всероссийском) розыске.

По словам его жены, которая поделилась ситуацией в одном из местных Telegram-каналов, ее мужа забрали с шахты в Луганской области 19 февраля 2022 года.

"Попал в в/ч Л-74347, потом ее расформировали, стала в/ч 40318 (4 гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ. До 1 января 2023 г. часть была в составе "народной милиции ЛНР". Пункт постоянной дислокации – Красный Луч Луганской обл.(переименован в Хрустальный). – Ред.). В январе 2023-го муж получил ранение и не вернулся назад", – сообщила женщина.

По ее словам, последний год он жил в Ростове и фактически не выходил на улицу. Но его все же вычислили и поймали по переводам оплаты за аренду квартиры, которые шли со счета жены в "Сбербанке" на счет хозяйки жилья в Т-Банке.

"После перевода мне позвонила хозяйка квартиры и сказала, что ей звонили, представились полицией. Сказали, что он дезертир и, возможно, с оружием. Она испугалась и дала адрес", – добавила жена.

Вечером 3 марта неизвестные, одетые по гражданке, приехали на съемную квартиру в Ростове. Беглец открыл им дверь, его схватили и на черной "десятке" сразу же повезли на Луганщину. Никаких документов о задержании ему не дали.

История, что и говорить, и показательная, и поучительная. Ехать в другие регионы Украины насильно мобилизованный в ряды РОВ, судя по всему, побоялся, но в итоге ему все равно пришлось бежать из своего дома. Но его решение "пересидеть" в России привело к тому, что он снова вынужден воевать. На стороне страны-оккупанта.