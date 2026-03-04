Оккупанты атаковали поезд в Николаеве: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

Утром 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры.

Вследствие обстрела пострадал человек. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Последствия теракта

По информации областной администрации, в результате атаки дронами-камикадзе поврежден объект транспортной инфраструктуры. После удара по объекту возник пожар.

Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают на месте военного преступления.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что российские войска атаковали в то время, когда детям нужно идти в школу, а взрослым – на работу и по делам. Мэр заявил, что это сознательный терроризм населения.

Также Сенкевич отметил, что городские службы обследуют жилищный сектор. Пока повреждений не обнаружили.

Издание "Суспільне Миколаїв" опубликовалодополнительные кадры с места обстрела. На снимках видно, что кроме вагона серьезные повреждения зафиксированы на железнодорожном полотне. Спустя короткий промежуток времени после атаки спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Враг активизировал удары по железной дороге

В "Укрзализниці" признали, что враг усилил атаки по железнодорожной инфраструктуре, среди основных целей – подвижной состав. С начала марта зафиксировано уже 18 ударов – в среднем по шесть в сутки. Для этого страна-террорист использует БПЛА и FPV-дроны.

По информации компании, среди главных целей врага – подвижной состав: зафиксировано повреждение 17 единиц. Также враг бьет по пассажирским вагонам. В "Укрзализниці" подчеркнули, что утром 4 марта в Николаеве вражеский БПЛА атаковал пассажирский вагон. Мониторинговая группа вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей.

Кроме того, в УЗ отмечают, что с начала марта враг уже атаковал железнодорожные депо и мосты. Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи линии фронта.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба написал, что вражеский беспилотник попал в пустой поезд, прибывший на техническое обслуживание. Ранение получил один сотрудник УЗ, мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также Кулеба отметил, что накануне Россия пыталась атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр – Ковель. Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива. Люди не пострадали, а когда угроза исчезла, поезд продолжил движение.

Напомним, во вторник, 3 марта, российские захватчики ударили дроном по Чугуеву Харьковской области. Враг атаковал частный жилой сектор, повреждены дома, пострадали пятеро местных жителей. Трех раненых госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта российская оккупационная армия осуществила дроновую атаку на Полтавщину. В результате падения обломков БпЛА пострадали четыре человека. Зафиксированы повреждения зданий.

