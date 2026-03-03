Оккупанты атаковали Полтавщину: в результате падения обломков пострадали четыре человека

Утром, 3 марта, российская оккупационная армия осуществила дроновую атаку на Полтавщину. В результате падения обломков БПЛА пострадали четыре человека.

Зафиксировано повреждение зданий. Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке

"Сегодня утром на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА", – написал чиновник.

Из-за действий врага, четыре человека получили травмы средней тяжести. Пострадавшие получают медицинскую помощь.

Обломки дронов, также, повредили близлежащие здания. На месте атаки работают все необходимые службы.

Напомним, 2 марта российские оккупанты нанесли удары по Криворожскому району. Вражеский дрон атаковал один из вагонов пригородного поезда, на месте вспыхнул пожар. Пострадали по меньшей мере семь человек, среди них ребенок, также известно об одном погибшем.

Как писал OBOZ.UA, российская армия в ночь на 3 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками, запустив десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 127 БПЛА. Вместе с тем зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых на 3 локациях.

