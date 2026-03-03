Россия применила рекордное количество баллистики и намерена повысить эффективность террора: анализ ударов по Украине за месяц

В феврале российские оккупанты провели наиболее интенсивные и многочисленные ракетные удары по Украине за два последних года войны. Причем преимущественно баллистикой. Очевидно, что противник пытался в последний месяц зимы нанести максимальный урон нашей энергетике и для этого задействовал максимально возможный и доступный ресурс.

Ракетные удары

В течение прошлого месяца Россия нанесла семь интенсивных, комбинированных ударов по Украине (в ночь на 3, 7, 9, 12, 17, 22 и 26 февраля), применив 297 ракет. Это сделало февраль-2026 самым напряженным по ракетному террору с марта 2024 года (тогда было 345 ракет).

Перехвачено/подавлено/утеряно – 173, что составляет 58% от общего количества. Около 20 ракет или 10% от сбитых средств поражения были либо утеряны, либо последствия их применения не были установлены (не озвучены). Причем в некоторых случаях ракеты "исчезли" над территорией России.

Также в феврале, как я и прогнозировал, был установлен абсолютный рекорд применения баллистических средств поражения в течение месяца – 121 ракета! 40 из них было сбито. Предыдущий рекорд по баллистике был в январе этого года – 91 единица, а до того в октябре 2025-го – 89 ракет.

То, что в январе 2025 года РОВ применили по Украине 28 баллистических средств поражения, а вот в январе-2026 уже 91, а в феврале-2026 – 121, снова подтверждает предостережение, что РФ будет прикладываться максимум усилий для масштабирования применения этих ракет.

Какие ракеты запустили РОВ в феврале по Украине:

3М22 "Циркон" – 16 запущено/12 сбито;

9М723/KN-23/5В55 – 121/40;

Х-22/32 – 7/3;

Х-101 и 9М727/728 – 117/82;

3М14 "Калибр" – 16/10;

Х-47М2 "Кинжал" – 5/3;

Х-59/69 – 13/8;

Х-31П – 1/0;

неустановленного типа – 1/1.

Февраль был самым интенсивным месяцем не только по количеству примененных ракет за последние несколько лет, но и по разнообразию использованных ракет. РОВ задействовали практически всю доступную номенклатуру этих средств поражения.

Налеты Shahed-136/БМ-35/"Гербер"/"Пародий"

В феврале российские оккупационные войска применили по территории Украины 5 060 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий". При этом было перехвачено 4 522 цели или 89%.

Напомню, что в январе противник запустил 4 333 дрона, из которых было перехвачено 3 713 целей или 86% от общего количества.

В целом с начала 2022 года эффективность перехвата дронов растет и приближается к показателю 90%. Напомню, что в прошлом году средний показатель перехватов составлял 82%.

Тем не менее противник не устает совершенствовать как тактические, так и технические методы повышения эффективности террора.

В частности, российские Shahed-136 для атаки южных районов Одесской области все чаще стали использовать воздушное пространство Румынии – зону в районе между Сулинским устьем и Святого Георга. Учитывая, что их там никто не сбивает, это позволяет "камикадзе" накапливаться и двигаться к Измаильскому району по устью Дуная с минимальным риском быть перехваченными.

В техническом плане противник также представил ряд новшеств и модификаций в сборке своих дронов. В первую очередь это касалось снабжения Shahed-136 МЕШ-модемами разных диапазонов и рядом иных модулей, даже под крайне чудными названиями, например – "Сосиска". Кроме того, появились Shahed-136-матки – носители не только сбрасываемых боеприпасов, но и FPV-дронов.

Таким образом февраль можно назвать не столько рекордным месяцем по количеству примененных средств террора, сколько по количеству появившихся за это время новых модификаций дронов, что создает серьезные вызовы Воздушным силам ВСУ.

Выводы

В феврале 2026 года противник попытался максимально разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Было использовано рекордное количество ракет с марта 2024 года, а также наиболее разнообразная номенклатура средств поражения. Тем не менее основным орудием террора для РОВ продолжает оставаться баллистика, установившая очередной абсолютный рекорд применения в месячном выражении.

Но не думаю, что РОВ смогут поддерживать такую интенсивность применения ракет в последующие месяцы. И как массовость, так и частота ударов явно снизятся уже в марте. Но это не означает, что снизится интенсивность применения баллистических средств.

Применение дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" в феврале не показало количественного рекорда. Был зафиксирован средний уровень, полностью соответствующий неизменному уже более полугода показателю производства этой продукции российскими предприятиями в Алабуге и заводом "Купол" в Ижевске.

С другой стороны фиксируются как новые тактические решения для повышения эффективности ударов, так и новые модификации дронов, для противодействия которым необходимо время для адаптации и поиска контрмер.