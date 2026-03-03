ВСУ отминусовали еще 790 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 2 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 790 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 268 520 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков, 20 бронемашин и 47 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 718 танков, 24 131 ББМ и 37 842 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1665 единиц реактивных систем залпового огня и 1319 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 348 вертолетов и 154 698 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4384 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 80 992 единиц а втомобильной техники и автоцистерн, а также 4076 – специальной техники.

Напомним, в Службе безопасности Украины подтвердили ночную атаку на порт Новороссийска. Во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны спецназовцы поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру порта. В частности, поражены шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны атаковали ЗРК С-400 в Тульской области. А в Краснодарском крае они попали по НПЗ, где вспыхнул мощный пожар. Российские власти объяснили ЧП "падением обломков".

