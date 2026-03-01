Украинские дроны атаковали ЗРК С-400 в Тульской области: что известно о последствиях

Ночью в воскресенье, 1 марта, в Тульской области РФ было громко. Около 02:30 была совершена атака по позициям зенитного ракетного комплекса С-400 в селе Осиновая Гора.

Об этом сообщил автор Тelegram-канала "Досье шпиона", который является сотрудником одной из специальных служб. По ЗРК ударили четыре БпЛА.

В результате атаки на позиции российской ПВО существенные повреждения получила РЛС 92Н6А. Такая радиолокационная система может наводить до 12 ракет на шесть различных целей на расстоянии до 400 км.

"В данный момент оценивается ущерб и возможность ремонта", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и атаковали районы сосредоточения живой силы противника. Операции проводились в рамках снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения.

