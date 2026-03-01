ВСУ поразили вражеский ЗРК С-300 и другие логистические объекты врага – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают наносить удары по позициям врага на временно оккупированных территориях. За прошедшие сутки силы обороны уничтожили радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и атаковали районы сосредоточения живой силы противника.

Операции проводились в рамках снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери российской армии

По информации Генштаба, в ночь на 1 марта 2026 года была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Мангуш и радиолокационная станция С-300В4 в районе населенного пункта Новокрасновка Донецкой области.

Также украинские войска нанесли удары по складу боеприпасов противника в районе населенного пункта Ялта и сосредоточению живой силы в районе населенного пункта Молодой Шахтер Донецкой области.

На временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Пришиб, ремонтное подразделение оккупантов в районе Богатовки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Дунаевки и Полтавки.

Кроме того, 28 февраля Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА противника в районе населенного пункта Прилесье (Белгородская область России) и неподалеку от Родинского Донецкой области. Также было нанесено поражение по району сосредоточения живой силы противника в районе населенного пункта Степногорск и пункт управления БпЛА в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на временно оккупированных территориях. В Крыму украинские защитники поразили системы противовоздушной обороны путинской армии. В результате удара уничтожены ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1".

