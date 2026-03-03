Оккупанты ударили по Чугуеву: пострадали пять человек, среди них – ребенок. Фото

Во вторник, 3 марта, российские захватчики ударили дроном по Чугуеву Харьковской области. Враг атаковал частный жилой сектор, повреждены дома, пострадали пятеро местных жителей.

Троих раненых госпитализировали. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации и Харьковская областная прокуратура.

"Ранения и травмы получили 32-летняя женщина и ее 8-летняя дочь, а также 44-летний мужчина. Трое пострадавших госпитализированы. Кроме того, 66-летняя женщина, 47-летний мужчина получили острую стрессовую реакцию", – сказано в сообщении.

По данным следствия, в Чугуеве около 13:30 был зафиксирован удар беспилотника, предварительно, это был дрон типа "Герань-2".

Вследствие обстрела РФ повреждены дома и хозяйственные постройки.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта российская оккупационная армия осуществила дроновую атаку на Полтавщину. В результате падения обломков БпЛА пострадали четыре человека. Зафиксированы повреждения зданий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!