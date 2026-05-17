В Московской области поражено предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия – Генштаб

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам в России и на оккупированных территориях, использовав украинские беспилотные комплексы RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" и БАРС-СМ "GLADIATOR". Одной из главных целей стало предприятие "Ангстрем" в Московской области, где после атаки зафиксировали пожар.

Также под удар попала критическая для армии РФ топливная инфраструктура вокруг Москвы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Известно, что атаки произошли 16 мая и в ночь на 17 мая. К операции привлекли подразделения Сил обороны Украины, в частности 412 отдельную бригаду беспилотных систем, 107 реактивную артиллерийскую Кременчугскую бригаду, 19 ракетную бригаду "Святая Варвара" и 1-й Отдельный центр беспилотных систем.

В Зеленограде Московской области был поражен завод "Ангстрем", который специализируется на производстве микроэлектроники и компонентов для высокоточного оружия. Предприятие также производит радиоэлектронику, оптические системы и элементы робототехники для российского военно-промышленного комплекса. После удара на территории объекта возник пожар.

Кроме того, украинские военные атаковали насосную станцию "Солнечногорская" в Московской области. Она является частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для транспортировки и хранения бензина и дизельного топлива, в частности для нужд армии РФ. На объекте также зафиксировали возгорание.

Отдельно Генштаб сообщил о поражении командного пункта противника в районе Бунге Донецкой области и пунктов управления российскими беспилотниками в районах Двуречной на Харьковщине, Заветного в Херсонской области и Удачного в Донецкой области.

Также под удары попали места сосредоточения личного состава российских войск в Донецкой, Запорожской областях и Курской области РФ. В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжат системные удары по военной инфраструктуре страны-агрессора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 17 мая, в Москве зафиксировали дроны, которые кружили в воздухе. В результате вероятного поражения целей произошел масштабный пожар вблизи крупной автомобильной эстакады после сообщений о взрыве. Над местом инцидента поднялся густой столб черного дыма, а движение транспорта на СВХ пришлось полностью перекрыть в обоих направлениях.

