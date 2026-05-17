Всего 20 км до Покровска: Силы обороны поразили логистический узел врага возле Селидово

Силы обороны Украины нанесли комплексный удар по тыловой инфраструктуре российских войск в районе оккупированного Селидово в Донецкой области. Для поражения целей украинские подразделения применили реактивные системы HIMARS и ударные беспилотники средней дальности. В результате операции была уничтожена система антенн на терриконе, которую оккупанты использовали для координации ударных дронов "Молния" и обеспечения связи своих подразделений в районе Покровска.

Также под удар попал большой логистический склад материально-технического обеспечения, обустроенный на территории бывшей шахты. Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования ДШВ.

К операции также были привлечены командование УВ "Восток", Силы беспилотных систем и ЦСО СБУ "Альфа". Цели располагались примерно в 20 километрах к юго-востоку от Покровска. На обнародованном видео сначала демонстрируется карта местности с обозначением районов поражения – логистического склада на территории шахты и системы антенн на вершине террикона.

Антенные комплексы и радиотехнические приборы были установлены на высоте террикона для улучшения координации беспилотных систем противника. Именно эта сеть помогала оккупантам запускать и направлять ударные дроны по позициям украинских войск на Покровском направлении.

После обнаружения координат украинские силы нанесли серии точных ударов. На кадрах объективного контроля видно мощные взрывы и густой дым в местах размещения антенных систем.

Отдельный эпизод видео демонстрирует поражение логистического узла на территории шахты. Серия попаданий уничтожает промышленные здания и складские помещения, после чего на объекте вспыхивают масштабные пожары.

