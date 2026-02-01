Армия России продолжила атаковать Запорожье дронами: среди раненых – маленький ребенок

В Запорожье 1 февраля в результате вражеской атаки в очередной раз прогремели взрывы. Российские беспилотники обстреляли один из районов города.

Среди пострадавших – четырехлетний ребенок и две женщины. Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров.

Очередной российский беспилотник взорвался в одном из районов города, вызвав травмы у трех человек – двух женщин и маленького мальчика. Пострадавшие уже получают необходимую медицинскую помощь в медицинских учреждениях города.

В результате атаки загорелась хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар.

Взрывная волна повредила соседние дома. На месте работают все экстренные службы.

Ситуация остается напряженной: воздушная тревога продолжается, а жителей призывают находиться в укрытиях до полного отбоя угрозы. Власти подчеркивают важность соблюдения правил безопасности во время атак врага.

Стоит отметить, что несколько часов назад оккупанты атаковали роддом, в результате чего пострадали шесть человек. В результате удара загорелось на 2 этаже, в приемной гинекологического отделения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 января российские войска нанесли два удара по Запорожью. Один из вражеских ударов пришелся на двор многоэтажки: повреждено более 200 квартир и около двух десятков автомобилей, возник пожар. Известно было о по меньшей мере шести пострадавших.

