Силы обороны отминусовали еще 1520 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 520 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 284 тыс. 90 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 19 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре боевые бронированные машины (24 233), 32 артиллерийские системы (38 538), три РСЗО (1 691), 1 391 БпЛА оперативно-тактического уровня (185 724).

Также уничтожены 155 единиц автомобильной техники и автоцистерн (84 129) и одна единица спецтехники (4 092).

За сутки Россия потеряла 1 586 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 786 танков, 1 333 средства ПВО, 435 самолетов, 349 вертолетов, 4 468 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

В ведомстве отметили, что враг пытался использовать туман для прикрытия штурмов, однако это ему не помогло.

В течение суток оккупанты активизировали наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. В частности, противник пытался развивать продвижение в Запорожской области.

